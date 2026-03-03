Іран накопичив небезпечний запас урану – МАГАТЕ

МАГАТЕ не може підтвердити, що ядерна програма Ірану має виключно мирний характер

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам. Про це він написав у соціальній мережі, пише «Главком».

«Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння», – йдеться в заяві Гроссі.

Глава МАГАТЕ наголосив, що поки Іран повністю не співпрацюватиме з інспекторами і не дасть відповіді на всі запитання, агентство не може підтвердити, що його ядерна програма не має військової мети.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що нещодавно було пошкоджено будівлю підземного заводу збагачення урану в Натанзі, Іран.

Раніше очільник МАГАТЕ заявив, що в країнах, які межують з Іраном, не виявлено підвищення рівня радіації вище звичайного фонового рівня.