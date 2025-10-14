Мерц закликав Трампа використати свій вплив на Путіна для завершення війни в Україні після мирної угоди в Газі

Мерц закликав Трампа використати свій вплив на Путіна для припинення війни в Україні

Мерц: Цей майданчик показує: коли міжнародна спільнота об'єднана, мир можливий

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав завершення війни між Ізраїлем і палестинським терористичним рухом ХАМАС і заявив, що це важливий день для регіону та світу. Як зазначає Deutsche Welle, Мерц підкреслив, що мирна угода, яка поклала край війні в Газі, стала значним досягненням. Він висловив надію на початок етапу миру, співпраці та стабільності в регіоні, пише «Главком».

«Ми всі сподіваємося, що в регіоні настане фаза миру та тривалої стабільності. Берлін готовий зробити свій внесок, перш за все, надаючи гуманітарну допомогу», – сказав Мерц.

Канцлер також подякував посередникам, зокрема президенту США Дональду Трампу, за їхню роль у досягненні мирної угоди. Мерц закликав Трампа використати свій вплив на російського диктатора Володимира Путіна для припинення війни в Україні.

«Цей майданчик показує: коли міжнародна спільнота об'єднана, мир можливий», – зазначив Мерц, наголосивши на важливості підтримки США для мирного вирішення війни в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News поділився сподіваннями щодо можливостей президента США Дональда Трампа у зупиненні агресії Росії. Зеленський висловив впевненість, що Трамп має вплив та можливості, щоб швидко зупинити Путіна, передає «Главком».

«Президент Трамп може досягти такого ж для України. Він сказав, що зможе зупинити Путіна швидше, ніж досягти перемир’я на Близькому Сході. І я погодився – у нас складніша ситуація. Але я хотів привітати його з цим справжнім успіхом», – підкреслив Зеленський.