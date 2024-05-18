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Салліван відвідає Ізраїль і Саудівську Аравію: відома мета візиту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Салліван відвідає Ізраїль і Саудівську Аравію: відома мета візиту
Ізраїль погрожував широким наступом на Рафах, але США виступають проти цієї операції
фото: Reuters

Радник Байдена спробує запобігти повномасштабному вторгненню в Рафах

У суботу, 18 травня, радник з національної безпеки США Джейк Салліван відвідає Саудівську Аравію, а в неділю прибуде до Ізраїлю. Посадовець наголосить на необхідності точкового знищення бойовиків ХАМАСу в Газі, а не повномасштабного штурму міста Рафах на півдні анклаву. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає The Times of Israel.

Із саудитами Салліван обговорить «двосторонні і регіональні питання, зокрема війну в Газі, і, звичайно ж, поточні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру і безпеки в регіоні».

За словами Кірбі, у переговорах Саллівана з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими високопоставленими ізраїльськими чиновниками братиме участь і Рафах. Ізраїль погрожував широким наступом на Рафах, але США виступають проти цієї операції. Американці занепокоєні долею сотень тисяч палестинців, які втекли звідти, щоб уникнути бойових дій в інших частинах Сектора Гази.

Саме тому Салліван виступить за застосування більш точкового підходу проти терористів. Посадовець також обговорить нещодавні спроби досягти угоди з ХАМАСом щодо звільнення хворих, літніх і поранених людей, яких ще з 7 жовтня 2023 року утримують у заручниках.

Нагадаємо, що 7 травня Ізраїль ропочав завдавати ударів по цілях у Рафаху на півдні сектору Гази через кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню. 

Перед цим глава ЦРУ Вільям Бернс таємно прибув до Каїру, щоб узяти участь у перемовинах щодо можливого перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом. 

Раніше повідомлялося, що Ізраїль може провести військову операцію в місті Рафах на півдні Сектора Газа, що стане найбільшою трагедією в історії та жоден мирний план не зможе цьому протистояти.  11 травня Ізраїль закликав палестинців евакуюватися з більшої кількості районів міста Рафах, що на півдні Гази.

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Теги: США Ізраїль Саудівська Аравія ХАМАС

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