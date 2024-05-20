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«Рамштайн-22»: глава Пентагону відкрив засідання з питань оборони України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Рамштайн-22»: глава Пентагону відкрив засідання з питань оборони України
Глава Пентагону відкрив засідання «Рамштайн»
фото з відкритих джерел

Засідання проходить у режимі віртуального зв’язку

Сьогодні, 20 травня, міністр оборони США Ллойд Остін відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». Він виступив традиційно зі вступним словом на початку зустрічі. Про це стало відомо із соціальної мережі Х  Остіна.
Це вже 22-е засідання учасників формату «Рамштайн», яке цього разу проходить у режимі віртуального зв’язку.

Глава Пентагону вкотре наголосив на небезпечній ситуації на фронті та тому, що українські воїни демонструють неабияку мужність та успіхи. Учасники засідання обговорять війну Росії в Україні та продовження тісної координації з метою забезпечення ЗСУ засобами, необхідними для захисту суверенної території своєї країни.

«Ми зустрічаємось у момент виклику. Путінські окупанти розпочали черговий наступ на територію суверенної України, і сили Кремля намагатимуться просуватися далі протягом подальших тижнів у спробах створити буферну зону вздовж українського кордону», – зазначив Остін.

Глава Пентагона наголосив, що новий наступ росіян на Харків лише посилює важливість Контактної групи з питань оборони України. Крім того, Остін зазначив, що РФ продовжує інтенсивно бомбити українські міста.

«Тож питання протиповітряної оборони буде одним із головних у нашому порядку денному сьогодні. І я закликаю всіх наших шановних союзників і партнерів переглянути свою здатність, щоби надати Україні потенціал ППО, який їй так терміново потрібен», – зауважив міністр оборони США.

Глава Пентагону додав, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.

Раніше Остін заявив, що ще зарано говорити про ефект від ухвалення Палатою представників Сполучених Штатів законопроєкту про допомогу Україні. 

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу,  протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних ударів із застосуванням шести ракет, під час 55 авіаційних ударів скинув 79 КАБів, задіяв для ударів 1066 дронів-камікадзе, із них 82 БпЛА типу «Shahed» та «Ланцет».

Загарбники 4056 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, із них 118 обстрілів відбулося з реактивних систем залпового вогню.

Натомість Повітряні сили ЗСУ та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління, три артсистеми і зенітно-ракетний комплекс.

Теги: війна Україна Пентагон Ллойд Остін

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