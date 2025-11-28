Головна Світ Політика
The Telegraph: Трамп готовий визнати окуповані території російськими заради мирної угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Путін заявляв, що питання територій стане одним із головних на переговорах щодо мирного плану
фото: Getty Images

За даними ЗМІ, президент США відправив до Москви своїх посланців, аби зробити очільнику Кремля пряму пропозицію

США нібито готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями України заради того, щоб було укладено мирну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Журналісти стверджують, що президент США Дональд Трамп направив свого спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера, аби вони зробили пропозицію російському диктатору Володимиру Путіну щодо мирної угоди.

The Telegraph зазначає, що план визнання контролю РФ над окупованими територіями України, найімовірніше, «буде реалізовано», навіть попри стурбованість європейських партнерів України. «Дедалі очевидніше, що американців не хвилює позиція Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що захочуть», – заявило джерело ЗМІ.

Нагадаємо, США передали Росії параметри мирного плану президента США Дональда Трампа, узгодженого з українською стороною на переговорах у Женеві.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін на пресконференції заявив, що нібито план США щодо України може бути покладений в основу майбутніх домовленостей. Однак він стверджує, що бойові дії припиняться одразу після того, як українські війська покинуть свої позиції та фактично здадуть окупантам території.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що президент України Володимир Зеленський не буде підписувати жодного документа, який передбачає відмову від будь-якої частини української території.

Теги: Дональд Трамп переговори перемир'я окуповані території

