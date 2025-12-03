Головна Світ Економіка
Турецький судновласник Besiktas Shipping припиняє всі операції з РФ через небезпеку на морі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Турецький судновласник Besiktas Shipping припиняє всі операції з РФ через небезпеку на морі
Судно «тіньового флоту» Mersin
фото: Bloomberg

Припинення операцій Besiktas Shipping може створити прецедент для інших морських перевізників 

Турецька судноплавна компанія Besiktas Shipping, яка є власником нафтового танкера Mersin, що був пошкоджений біля берегів Сенегалу, повністю припиняє будь-яку діяльність, пов'язану з російськими інтересами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Інцидент стався 27 листопада 2025 року: судно, яке стояло на якорі поблизу Дакара, зазнало чотирьох зовнішніх вибухів. У результаті в машинне відділення почала надходити морська вода. Причина вибухів наразі не встановлена.

Besiktas Shipping, що є однією з найбільших турецьких компаній та керує флотом із 29 танкерів, підкреслила, що завжди суворо дотримувалася міжнародних санкцій, включаючи механізм цінової стелі G7/ЄС. Проте фірма дійшла висновку, що безпекова ситуація в регіоні різко погіршилася.

«Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що ризики для суден та екіпажів стали неприйнятними», – йдеться у заяві компанії, яка назвала безпеку персоналу та активів головним пріоритетом.

Це рішення було ухвалено на тлі хвилі нападів на судна, пов'язані з РФ. Зокрема, 26 листопада українські морські дрони, як стверджується, уразили два підсанкційні танкери в Чорному морі неподалік Туреччини. Також повідомлялося про атаку безпілотника на російський танкер із соняшниковою олією у вівторок.

Хоча Україна заперечує причетність до події біля Сенегалу, турецький чиновник підтвердив, що необхідні сигнали були надіслані всім сторонам, включаючи українську владу. Експерти вважають, що така ескалація є тиском на «тіньовий флот» Росії, який використовується для обходу міжнародних санкцій. Припинення операцій Besiktas Shipping може створити прецедент для інших морських перевізників.

Нагадаємо, у водах Західної Африки стався черговий інцидент з танкером, який перевозив російські нафтопродукти: поблизу Дакару судно Mersin зазнало чотирьох зовнішніх вибухів та отримало пробоїни в корпусі. 

Танкер Mersin, що транспортував газойль і неодноразово заходив у російські порти протягом останнього року.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що останні атаки на судна російського «тіньового флоту» в Чорному морі створюють пряму загрозу безпеці судноплавства. 

Зазначається, що після засідання уряду Ердоган наголосив, що війна між Україною та Росією вже «досягла рівня, який відкрито ставить під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі».

Повідомлялося, що «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.  Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Водночас американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

Теги: Туреччина росія нафтопродукти корабель флот

