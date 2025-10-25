У Москві мігранти на вулицях влаштували криваві сутички, у бій пішли лопати та металеві конструкції

У Москві сталася масова бійка за участю груп мігрантів. Конфлікт розгорівся із застосуванням лопат, металевих предметів та іншої холодної зброї. Інцидент викликав паніку серед місцевих жителів, які повідомляють про криваву сутичку та незрозумілу мову учасників конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За інформацією, яка надходить з місця події, бійка мала особливо жорстокий характер, зокрема повідомляється про трьох побитих внаслідок сутички. Учасники використовували як імпровізовані засоби, зокрема лопати, так і металеві предмети.

Місцеві жителі розповідають, що спілкування між учасниками сутички відбувалося незрозумілою для них мовою, що вказує на етнічний характер конфлікту.

Нагадаємо, кремлівські пропагандисти розробили нові методичні рекомендації, спрямовані на потужний ідеологічний вплив на молодь, яка залишається на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Документ, що маскується під «профілактику поширення ідеології тероризму, екстремізму та неонацизму», є черговою складовою геноциду українського народу.