Зеленський про роботу над мирним планом: напрацювали 20 пунктів

Президент: В Ірландії сьогодні зібралась наша делегація, яка була на зустрічах в США з командою президента США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план після допрацювання складається з 20 пунктів. Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, передає «Главком».

«В Ірландії сьогодні зібралась наша делегація, яка була на зустрічах в США з командою президента США. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати, з того що я бачив», – сказав президент.

До слова, секретар РНБО Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли президенту Володимиру Зеленському про результати перемовин з американською стороною. За словами глави держави, делегація розповіла про основні акценти американської сторони в діалозі. Як зазначив президент, робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований.

Як повідомлялося, мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу.