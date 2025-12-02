Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський про роботу над мирним планом: напрацювали 20 пунктів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський про роботу над мирним планом: напрацювали 20 пунктів
фото: скриншот з відео

Президент: В Ірландії сьогодні зібралась наша делегація, яка була на зустрічах в США з командою президента США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план після допрацювання складається з 20 пунктів. Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, передає «Главком».

«В Ірландії сьогодні зібралась наша делегація, яка була на зустрічах в США з командою президента США. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати, з того що я бачив», – сказав президент.

До слова, секретар РНБО Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли президенту Володимиру Зеленському про результати перемовин з американською стороною. За словами глави держави, делегація розповіла про основні акценти американської сторони в діалозі. Як зазначив президент, робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований.

Як повідомлялося, мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не бажає закінчувати війну в Україні
Путін готовий чекати, поки Україна погодиться на його умови – ABC News
Сьогодні, 04:11
Залужний прогнозує, що війна продовжуватиметься не лише на військовому, а й на політичному та економічному фронтах
Генерал Залужний дав оцінку «швидкій» мирній угоді
29 листопада, 23:59
Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Чому не треба читати «мирний» план
22 листопада, 14:41
«Подарунок для Путіна». Реакції американських сенаторів на мирну угоду
«Подарунок для Путіна». Реакції американських сенаторів на мирну угоду
22 листопада, 05:24
Канцлер Німеччини обговорив з Трампом мирний план щодо України
Канцлер Німеччини обговорив з Трампом мирний план щодо України
22 листопада, 01:21
Зазначається, що європейський план буде значно справедливішим для України, ніж американський
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
21 листопада, 12:31
Зеленський не знав про оборудки Міндіча
Соратник президента запевнив, що Зеленський не знав про оборудки Міндіча
19 листопада, 17:04
Саратов уночі потрапив під атаку. Місцеві пабліки повідомляли про удари БпЛА
Уночі Україна успішно застосувала «Довгі Нептуни» по території РФ 
14 листопада, 10:58
За словами президента, у Покровську зараз перебуває від 260 до 300 російських військових
Президент заявив, що 30% від усіх бойових дій відбувається в Покровську
3 листопада, 19:57

Політика

Зеленський про роботу над мирним планом: напрацювали 20 пунктів
Зеленський про роботу над мирним планом: напрацювали 20 пунктів
Янукович не був проросійським президентом? Відомий політтехнолог вразив відкриттям
Янукович не був проросійським президентом? Відомий політтехнолог вразив відкриттям
Юлія Тимошенко закликала створити коаліцію та уряд національної єдності
Юлія Тимошенко закликала створити коаліцію та уряд національної єдності
Депутати заблокували трибуну Ради
Депутати заблокували трибуну Ради
Українська делегація доповіла Зеленському про результати переговорів у США
Українська делегація доповіла Зеленському про результати переговорів у США
The Telegraph спрогнозував, як відставка Єрмака вплине на мирну угоду
The Telegraph спрогнозував, як відставка Єрмака вплине на мирну угоду

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua