Reuters: відмова України від НАТО не змінить хід мирних переговорів

За словами американського експерта з безпеки, членство України в НАТО вже давно не є реальним

Пропозиція президента України Володимира Зеленського відмовитися від вступу до НАТО не змінить суттєво хід мирних переговорів з Росією. Про це для Reuters заявили американські експерти з безпеки, пише «Главком».

Під час переговорів з посланцями США, Зеленський запропонував, щоб Україна отримала гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів замість вступу до військового альянсу НАТО.

«Це зовсім не змінює ситуацію», – директор з питань оборони та зовнішньої політики в Інституті Катона сказав Джастін Логан. За його словами, членство України в НАТО вже давно не є реальним. Експерт також підкреслив, що для забезпечення безпеки України можна знайти й інші способи, наприклад, через угоди про військову підтримку, постачання зброї та запровадження санкцій проти Росії.

Професор стратегічних досліджень Університету Флориди Ендрю Міхта додав, що вступ України до НАТО наразі не є «питанням», зважаючи на поточну ситуацію.

Проте не всі відхилили пропозицію Зеленського. Колишній радник з питань зовнішньої політики в адміністрації Обами Бретт Бруен назвав відмову від НАТО «значною та суттєвою поступкою з боку України». Він зазначив, що це демонструє готовність Києва до серйозних компромісів заради миру, в той час як Москва не робить жодних суттєвих поступок.

«Це спосіб для Зеленського продемонструвати готовність до поступок, хоча питання залишається: що він отримав натомість за відмову від обіцянки вступити до НАТО?», – зауважив Бруен. Він також припустив, що Трамп міг пообіцяти забезпечити патрулювання неба України або збільшити військову допомогу у разі масштабного наступу Росії.

«Україна має покладатися на конкретні дії, а не на слова» , – додав він, наголосивши, що Київ потребує більшого, ніж просто обіцянки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів. Як зазначає Reuters, це важливий компроміс з боку України, оскільки Київ раніше вважав вступ до НАТО основною гарантією свого захисту від російської агресії.