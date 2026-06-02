Мадяр готовий приїхати до України: коли може відбутися зустріч із Зеленським

Єгор Голівець
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися із Зеленським
фото: hvg.hu
Угорський прем’єр заявив про прогрес у переговорах щодо прав нацменшин і допустив зустріч із президентом України вже на початку наступного тижня

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським уже на початку наступного тижня. Водночас проведення переговорів на найвищому рівні залежить від завершення консультацій між сторонами щодо прав угорської національної меншини. Про це Мадяр заявив під час пресконференції у Берліні, інформує «Главком».

За словами угорського прем’єра, Україна та Угорщина демонструють позитивний прогрес у врегулюванні суперечливих питань, а технічні переговори можуть завершитися вже цього тижня.

Мадяр зазначив, що після досягнення домовленостей сторони будуть готові перейти до політичних контактів на найвищому рівні.

Питання прав угорської меншини залишається однією з головних тем українсько-угорського діалогу. Саме через нього Будапешт упродовж останніх років неодноразово блокував окремі рішення щодо євроінтеграції України.

Раніше Петер Мадяр під час спільного брифінгу з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що Угорщина наполягає на виконанні Україною 11 пунктів, які стосуються прав угорської громади на Закарпатті.

За його словами, сторони вже провели кілька раундів технічних консультацій, а тепер Будапешт очікує від Києва конкретних законодавчих рішень.

Серед вимог угорської сторони – перегляд мовних норм у сфері освіти, можливість складати державні іспити угорською мовою, розширення використання угорської мови в медіа та публічному житті, а також зміни, пов’язані з адміністративним устроєм Закарпатської області. Мадяр наголосив, що після завершення переговорів готовий особисто приїхати до України.

