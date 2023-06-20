Міністри юстиції Британії та Франції обговорили підтримку МКС щодо воєнних злочинів РФ

Міністри наголосили на спільній рішучості забезпечити притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні

Міністри юстиції Великої Британії та Франції Алекс Чок та Ерік Дюпон-Моретті обговорили у Парижі підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі щодо розслідування воєнних злочинів російських окупантів в Україні. Про це повідомляє сайт британського уряду.

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Після розмов два міністри виступили зі спільною заявою, в якій вони, зокрема, наголосили на спільній рішучості забезпечити притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

«Ми сповнені рішучості підтримати Україну перед російською агресією і працювати разом з нашими союзниками, щоб притягнути до відповідальності винних у скоєнні передбачуваних злодіянь», - йдеться у комюніке.

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Глави мін'юсту обох країн наголосили на «життєво важливій ролі», яку МКС відіграє у глобальних зусиллях щодо припинення безкарності за воєнні злочини, і те, що вони пишаються тим, що підтримують розслідування суду по всьому світу, в тому числі в Україні».

Також чиновники обмінялися думками щодо шляхів притягнення до відповідальності за російські звірства в Україні.

В уряді Британії нагадали, що у Лондоні у березні відбулася міжнародна конференція міністрів юстиції, спрямована на посилення підтримки ключових розслідувань МКС з воєнних злочинів. Там було оголошено про виділення понад 4 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку суду в Гаазі, і було запропоновано підтримку понад 50 національних експертів.

Раніше повідомлялося, що вже у 2024 році може запрацювати міжнародний Спецтрибунал над військово-політичним керівництвом РФ за скоєння злочину агресії проти України.

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Нагадаємо, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.