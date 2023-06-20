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Міністри юстиції Британії та Франції обговорили підтримку МКС щодо воєнних злочинів РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністри юстиції Британії та Франції обговорили підтримку МКС щодо воєнних злочинів РФ
Голови Мін'юсту Великої Британії та Франції Алекс Чок та Ерік Дюпон-Моретті
фото: сайт британського уряду

Міністри наголосили на спільній рішучості забезпечити притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні

Міністри юстиції Великої Британії та Франції Алекс Чок та Ерік Дюпон-Моретті обговорили у Парижі підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі щодо розслідування воєнних злочинів російських окупантів в Україні. Про це повідомляє сайт британського уряду.

Після розмов два міністри виступили зі спільною заявою, в якій вони, зокрема, наголосили на спільній рішучості забезпечити притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

«Ми сповнені рішучості підтримати Україну перед російською агресією і працювати разом з нашими союзниками, щоб притягнути до відповідальності винних у скоєнні передбачуваних злодіянь», - йдеться у комюніке.

Глави мін'юсту обох країн наголосили на «життєво важливій ролі», яку МКС відіграє у глобальних зусиллях щодо припинення безкарності за воєнні злочини, і те, що вони пишаються тим, що підтримують розслідування суду по всьому світу, в тому числі в Україні».

Також чиновники обмінялися думками щодо шляхів притягнення до відповідальності за російські звірства в Україні.

В уряді Британії нагадали, що у Лондоні у березні відбулася міжнародна конференція міністрів юстиції, спрямована на посилення підтримки ключових розслідувань МКС з воєнних злочинів. Там було оголошено про виділення понад 4 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку суду в Гаазі, і було запропоновано підтримку понад 50 національних експертів.

Раніше повідомлялося, що вже у 2024 році може запрацювати міжнародний Спецтрибунал над військово-політичним керівництвом РФ за скоєння злочину агресії проти України.

Нагадаємо, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Теги: росія розслідування Україна злочин

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Політика

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