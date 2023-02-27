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США, Німеччина та Польща можуть провести військові маневри через загрозу з боку РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США, Німеччина та Польща можуть провести військові маневри через загрозу з боку РФ
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
фото: DW

Військові маневри в країні, що межує з Україною, стали б «дуже чітким сигналом» російському диктатору Володимиру Путіну

Вашингтон веде перемовини з Берліном та Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю для телеканалу ARD.

Він зазначив, що наразі навчання «розглядаються», не додавши жодних подробиць.

За словами німецького міністра, військові маневри в країні, що межує з Україною, послужили б «дуже чітким» сигналом союзникам НАТО, а також і російському диктатору Володимиру Путіну.

НАТО «далеко не така слабка, як довгий час вважав» Путін, наголосив глава міноборони Німеччини, зауваживши, що Альянс «набагато сильніший і згуртованіший, ніж минулого року», до вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року.

Водночас Пісторіус додав, що «для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина тощо, важливо бачити, що Німеччина, як найважливіший європейський член Альянсу, і США, як трансатлантичний партнер, виконують свої оборонні зобов'язання».

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив умови надання Україні винищувачів.

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Теги: США путін Німеччина Польща навчання

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