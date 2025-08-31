ЄС шукає спосіб обійти вето Угорщини у сфері зовнішньої політики – Bloomberg

Голова європейської дипломатії Кая Каллас публічно розкритикувала Будапешт

Європейський Союз розглядає юридичні варіанти, щоб обійти право вето Угорщини та прискорити ухвалення рішень у сфері зовнішньої політики. Близько дванадцяти країн ЄС вивчають можливість переходу від одностайного голосування до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Документ, який опинився в розпорядженні видання, був переданий країнам-членам перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС 30 серпня в Копенгагені. У ньому йдеться, що такий перехід дозволив би ЄС діяти швидше й ефективніше, а також унеможливив би ситуацію, коли одна країна блокує рішення, яке підтримує більшість.

Зараз Угорщина систематично виступає проти рішень, пов’язаних з Україною. Зокрема, 29 серпня Угорщина не підписала заяву, яка засуджувала російський удар по Україні. Крім того, Угорщина блокує виділення €6,6 млрд з фонду, з якого країнам-членам мали компенсувати витрати на зброю для України.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас публічно розкритикувала Будапешт за це блокування, зазначивши, що ці кошти можна було б використати для закупівлі американської зброї в межах нової програми НАТО. За її словами, Угорщина відхилила всі компромісні варіанти, які пропонував ЄС.

Як відомо, Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Петера Сійярто.

За словами Сійярто, сьогодні на зустрічі очікується «провоєнне цунамі» та «величезний тиск» на Угорщину, щоб вона відмовилася від своєї «мирної позиції».

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини.

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи.