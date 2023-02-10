Ймовірну кандидатуру Речана обговорювали ще наприкінці року

Сьогодні,10 лютого, Молдова оголосила ім’я нового прем’єра. Ним став став радник президентки Маї Санду з оборони і нацбезпеки Дорін Речан.

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Відмітимо, ймовірну кандидатуру Речана обговорювали ще наприкінці року.

Як повідомляв «Главком», голова уряду Наталія Гаврилица зранку, 10 лютого, оголосила про відставку. Згідно із законодавством Молдови, президент має підписати указ про відставку уряду, а доти урядовці продовжують виконувати обов'язки до ухвалення присяги новим складом уряду. Президент висуває кандидатуру нового прем'єр-міністра у парламенті, після консультацій з парламентськими фракціями.

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Нагадаємо, українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду.