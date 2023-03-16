Молдова перейменувала державну мову
У всьому законодавстві Молдови словосполучення «румунська мова» буде замінено на «молдовську мову»
Молдовський парламент схвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську: 58 депутатів підтримали ініціативу. Про це пише Newsmaker.
У всьому законодавстві Молдови словосполучення «румунська мова» буде замінено на «молдовську мову». Терміни «офіційна мова», «державна мова» і «рідна мова» також будуть замінені.
Також протягом 30 днів з моменту набрання чинності закону органи державної влади, до повноважень яких належить прийняття, затвердження чи видання нормативних актів, внесуть необхідні зміни.
Зазначається, що після голосування депутати ПАС встали з вигуками «Браво».
Нагадаємо, 2 березня парламент Молдови схвалив закон про державну мову у першому читанні. Проте голосування відбулося із бійкою.
Коментарі — 0