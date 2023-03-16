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Молдова перейменувала державну мову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова перейменувала державну мову
фото ілюстративне

У всьому законодавстві Молдови словосполучення «румунська мова» буде замінено на «молдовську мову»

Молдовський парламент схвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську: 58 депутатів підтримали ініціативу. Про це пише Newsmaker.

У всьому законодавстві Молдови словосполучення «румунська мова» буде замінено на «молдовську мову». Терміни «офіційна мова», «державна мова» і «рідна мова» також будуть замінені.

Також протягом 30 днів з моменту набрання чинності закону органи державної влади, до повноважень яких належить прийняття, затвердження чи видання нормативних актів, внесуть необхідні зміни.

Зазначається, що після голосування депутати ПАС встали з вигуками «Браво».

Нагадаємо, 2 березня парламент Молдови схвалив закон про державну мову у першому читанні. Проте голосування відбулося із бійкою.

Теги: Молдова мова

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