У Молдові проросійські сили вийшли на акцію протесту, відомо про перші затримання

Відомо, що російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема, на проросійській акції

У затриманих виявили кастети та газові балончики

У Молдові 12 березня відбувається проросійська акція протесту, вже затримано понад 50 людей. Про це повідомив голова Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну, пише Newsmaker.

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Він попередив, що російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема, на проросійській акції, яку проводять сьогодні члени та прихильники партії «Шор».

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«Організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Усі їхні дії координували з Росії. При цьому всім завербованим обіцяли за організацію заворушень 10 тисяч доларів і підтримку з боку політичних сил у Молдові», – сказав Чернеуцяну, додавши, що семеро з них були затримані 11 березня.

Поліція, своєю черго, вже повідомила про затримання в Кишиневі двох чоловіків, які мали при собі заборонені предмети. За інформацією правоохоронців, обидва йшли на проросійський протест у центрі столиці.

У затриманих виявили кастети та газові балончики. Згодом було затримано ще 54 особи, серед яких 12 неповнолітніх.

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Правоохоронці зазначили, що затримані теж планували взяти участь у проросійському протесті. Вони поводилися підозріло та мали заборонені предмети, у тому числі ножі.

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Усіх затриманих доставили до відділення поліції для допиту.

Крім того, повідомляється про перші сутички з правоохоронцями.

Нагадаємо, що в аеропорту Кишинева виявили представника російської приватної військової кампанії «Вагнер». Його виявили в потоці пасажирів завдяки обміну інформацією. Найманця ПВК повернули літаком до РФ.

Раніше молдовські правоохоронці попередили, що 12 березня на проросійській акції, яка відбудеться у Кишиневі, плануються провокації.

Також розвідка Сполучених Штатів вважає, що люди, пов’язані з російськими спецслужбами, планують організувати протести в Молдові, спрямовані на повалення чинної влади та встановлення там проросійського режиму.

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Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що на даний момент військових ризиків для країни немає. Головні ризики, що загрожують стабільності в середині країні, мають гібридний характер.

До слова, наявного контингенту росіян у так званій Придністровській молдавській республіці не достатньо для наступу на Україну. Крім того, громадяни, які можуть бути мобілізовані до російської армії в ПМР, виїжджають на територію Молдови, аби не брати участь у провокації Кремля. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.