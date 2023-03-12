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У Молдові проросійські сили вийшли на акцію протесту, відомо про перші затримання

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Молдові проросійські сили вийшли на акцію протесту, відомо про перші затримання
Відомо, що російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема, на проросійській акції
фото з відкритих джерел

У затриманих виявили кастети та газові балончики

У Молдові 12 березня відбувається проросійська акція протесту, вже затримано понад 50 людей. Про це повідомив голова Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну, пише Newsmaker.

Він попередив, що російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема, на проросійській акції, яку проводять сьогодні члени та прихильники партії «Шор».

«Організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Усі їхні дії координували з Росії. При цьому всім завербованим обіцяли за організацію заворушень 10 тисяч доларів і підтримку з боку політичних сил у Молдові», – сказав Чернеуцяну, додавши, що семеро з них були затримані 11 березня.

Поліція, своєю черго, вже повідомила про затримання в Кишиневі двох чоловіків, які мали при собі заборонені предмети. За інформацією правоохоронців, обидва йшли на проросійський протест у центрі столиці.

У затриманих виявили кастети та газові балончики. Згодом було затримано ще 54 особи, серед яких 12 неповнолітніх.

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Правоохоронці зазначили, що затримані теж планували взяти участь у проросійському протесті. Вони поводилися підозріло та мали заборонені предмети, у тому числі ножі.

Усіх затриманих доставили до відділення поліції для допиту.

Крім того, повідомляється про перші сутички з правоохоронцями.

Нагадаємо, що в аеропорту Кишинева виявили представника російської приватної військової кампанії «Вагнер». Його виявили в потоці пасажирів завдяки обміну інформацією. Найманця ПВК повернули літаком до РФ.

Раніше молдовські правоохоронці попередили, що 12 березня на проросійській акції, яка відбудеться у Кишиневі, плануються провокації

Також розвідка Сполучених Штатів вважає, що люди, пов’язані з російськими спецслужбами, планують організувати протести в Молдові, спрямовані на повалення чинної влади та встановлення там проросійського режиму.

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що на даний момент військових ризиків для країни немає. Головні ризики, що загрожують стабільності в середині країні, мають гібридний характер. 

До слова, наявного контингенту росіян у так званій Придністровській молдавській республіці не достатньо для наступу на Україну. Крім того, громадяни, які можуть бути мобілізовані до російської армії в ПМР, виїжджають на територію Молдови, аби не брати участь у провокації Кремля. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Теги: акція партії протест Молдова

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