Молдова проведе референдум щодо вступу до ЄС

Президентка Молдови сказала, що статус країни-кандидата на вступ – це «тільки перші відкриті двері»

Президентка Молдови заявила, що для вступу в ЄС країні ще «треба пройти довгий шлях»

У Молдові пройде референдум, на якому громадяни зможуть висловитися про вступ країни до Європейського Союзу. Про це сказала президентка Молдови Майя Санду, пише NewsMaker.md.

Санду зазначила, що Молдові для вступу в ЄС ще «треба пройти довгий шлях» і що країна зможе вступити до Євросоюзу лише після проведення референдуму.

Президентка Молдови сказала, що статус країни-кандидата на вступ – це «тільки перші відкриті двері», але вона сподівається на те, що країна зможе просунутися в цьому напрямку.

«Від нас залежить, як швидко ми зможемо це зробити», – сказала Санду, додавши, що «деякі країни чекали на це багато років».

Нагадаємо, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Також раніше президентка Молдови Майя Санду запевнила президента України Володимира Зеленського про відсутність загроз для України з боку Придністров'я. Санду зазначила, що цей висновок зроблено на основі внутрішньої інформації Молдови та дискусій з окупаційною адміністрацією в Тирасполі.

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