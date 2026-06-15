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Прем'єр-міністр Пакистану розповів, де пройде офіційна церемонія підписання угоди між Іраном та США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем'єр-міністр Пакистану розповів, де пройде офіційна церемонія підписання угоди між Іраном та США
Шаріф: Офіційна церемонія підписання відбудеться у п’ятницю, 19 червня, у Швейцарії
фото: Anadolu

Швейцарія прийме офіційну церемонію підписання угоди між США та Іраном у п'ятницю

Офіційне підписання мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном заплановане на найближчу п'ятницю, 19 червня. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Церемонія, під час якої сторони мають скріпити досягнуті домовленості, відбудеться на території Швейцарії.

Про дату та місце проведення заходу повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Напередодні очільник пакистанського уряду офіційно оголосив про те, що Вашингтон та Тегеран остаточно досягли згоди щодо підписання цього міждержавного документа.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода включатиме інспекції, хоча й не надав подробиць про те, як вони будуть проводитися. Він також запропонував розглянути можливість послаблення санкцій, наполягаючи, що Іран не отримає грошей. «Побачимо, як вони себе поведуть», – сказав Трамп.

«Що стосується зміни режиму, мене ніколи не хвилювала ця зміна. Це вже третя група, з якою ми мали справу, і це найраціональніша група на сьогоднішній день», – сказав Трамп.

Щодо ядерного матеріалу Ірану, Трамп сказав: «Ми отримаємо ядерний пил пізніше, коли будемо готові це зробити», додавши: «Я б сказав, що протягом наступного місяця-двох, немає ніякого поспіху», і назвавши це «нешкідливим».

Як відомо, президент Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном і про те, що США припинять свою морську блокаду країни, що стало найважливішою подією за місяці переговорів. 

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена. Вітаємо всіх!» – заявив Трамп у дописі на Truth Social.

Теги: США Іран Швейцарія Дональд Трамп Пакистан

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