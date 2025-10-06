Головна Світ Політика
Обман Путіна може підштовхнути Трампа передати Україні ракет Tomahawk – Волкер

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Обман Путіна може підштовхнути Трампа передати Україні ракет Tomahawk – Волкер
Волкер: Путін змусив Трампа виглядати слабким, а він цього не терпить
фото: Reuters

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що обговорення можливості передати Україні ракет дальньої дії може змусити Путіна повернутися до розмов про мир

Російський диктатор Володимир Путін обманув президента США Дональда Трампа, запевнивши його, що нібито прагне завершити повномасштабну війну проти України. Про це заявив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Euronews, повідомляє «Главком».

За словами Волкера, цей обман може підштовхнути команду Трампа до рішення про передачу Україні ракет Tomahawk. Політик пояснив, що ще в серпні Путін обіцяв Трампу зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, однак такої зустрічі не відбулося.

«Трамп розчарований. Путін запевнив його, що проведе переговори й зустрінеться із Зеленським. Він дав цю обіцянку під час розмови, коли Трамп перебував у Білому домі з європейськими лідерами. Але Путін його обдурив, і тепер Трамп роздратований», – зазначив Волкер.

Після того, як Трамп публічно оголосив про можливу зустріч лідерів України й Росії, кілька країн світу висловили готовність прийняти саміт. Утім, Кремль неодноразово відмовлявся від будь-яких переговорів між Путіним і Зеленським – як за участю США, так і без неї.

«Путін змусив Трампа виглядати слабким, а він цього не терпить. Тому тепер це для нього справа особистої образи», – пояснив Волкер.

Колишній дипломат також висловив думку, що обговорення можливості передати Києву ракети дальньої дії може змусити Путіна повернутися до розмов про мир. Він припустив, що Трамп міг би продати ці ракети Україні, оскільки часто поєднує політику з бізнесом.

«Трамп орієнтований на угоди. Для нього головне – гроші. Якщо хтось платить, йому байдуже. Якщо російське вторгнення закінчиться, то його пріоритетом стане зняття санкцій із Росії й заробіток», – підсумував Волкер.

Як відомо, Володимир Зеленський просив дозволу у США на продаж ракет Tomahawk. У разі отримання такої зброї українські військові будуть бити по енергетичних та військових об'єктах РФ у відповідь на удари по українській інфраструктурі.

За словами президента, Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ, якщо вона буде бити по енергосистемі України. Ракета Tomahawk має дальність 2500 км, що більше, ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

До слова, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.

