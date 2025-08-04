Очільника Енергомитниці буде відсторонено через журналістське розслідування

Питання про подальше перебування митника на посаді вирішуватимуть після завершення слідства

Згідно з розслідуванням журналістів, Анатолій Комар та його родина збудували маєток за 70 млн грн

Міністр фінансів Сергій Марченко доручив очільнику Державної митної служби розглянути питання про відсторонення глави Енергетичної митниці Анатолія Комара на час службового розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

«Подальше рішення щодо перебування Анатолія Комара на посаді буде ухвалено за результатами розслідування Національного агентства з питань запобігання корупції та правоохоронних органів», – йдеться в заяві.

Як відомо, «Схеми» опублікували розслідування, у якому йдеться про те, що керівник Енергомитниці пов’язаний з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з Росії. За даними журналістів, родина Комара після початку великої війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 млн грн. Нерухомість площею майже пів тисячі квадратних метрів на березі озера оформили на 69-річного тестя митника.

Нагадаємо, Кабмін почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці – це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком. «Доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці», – йшлося у дописі.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що реформування Державної митної служби України зайшло в глухий кут. Як він зазначив в інтерв’ю «Главкому», митниця є «нашою бідою», і він особисто несе часткову політичну відповідальність за те, що за шість років не вдалося реформувати цей орган.

До слова, уряд, виконуючи рішення РНБО, доручив посилити податковий і митний контроль. Зокрема, передбачено обмеження на перевірки підприємств зі статусом АЕО (авторизований економічний оператор) та з незначним рівнем ризику – за винятком тих, що працюють з підакцизними товарами.