МЗС України закликає США поновити санкції проти путінського посланця Дмитрієва

Очільник Мінфіну США раніше назвав посланця Путіна пропагандистом

Український дипломатичний корпус наполягає на відновленні санкцій проти голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який входить до переговорної групи Кремля. Про це в коментарі «Суспільному» заявила посол України в США Ольга Стефанішина, передає «Главком».

«Його дії та публічні заяви спрямовані на те, щоб затягувати час, розмивати фокус на завершенні війни та залучати більше фінансування для російської агресії та її спонсорів», – зазначила вона.

Стефанішина підкреслила, що російська пропаганда продовжує поширювати «відверту брехню та цинізм», і в умовах, коли Дмитрієв прибув до США і поширює неправдиву інформацію, настав час для відновлення санкцій щодо нього.

«На тлі постійних обстрілів України, які весь світ бачить у режимі реального часу, заяви Кирила Дмитрієва про припинення обстрілів енергетичної інфраструктури, озвучені в США, мають стати справжнім червоним прапором. Дмитрієв роками забезпечував ресурсну підтримку злочинному режиму Путіна, і зараз він продовжує це робити», — додала дипломатка.

Нагадаємо, спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона, поширює кремлівську пропаганду, коли стверджує, нібито Росія не відчує негативного впливу на економіку від запроваджених нещодавно американських санкцій проти нафтових гігантів держави-агресорки. На цьому наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу CBS News.