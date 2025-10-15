Ракети Tomahawk є дуже серйозним фактором стримування ‒ Стефанішина

Стефанішина розповіла про важливість ракет Tomahawk, які здатні змінити перебіг війни

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що потенційне отримання Україною крилатих ракет великої дальності Tomahawk може стати потужним засобом стримування та суттєво зменшити загрозу масованих повітряних атак з боку Росії. Стефанішина пояснила, як саме ця зброя здатна змінити ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ольгу Стефанішину.

За словами посла, головна цінність ракет Tomahawk полягає в можливості знищувати російські засоби ураження ще на етапі підготовки агресора до атаки на українські міста.

«Здатність знищити потенціал агресора на його території запобігає і зменшує мотивацію агресора атакувати Україну на всій її території, накриваючи наші міста ракетами і вбиваючи наших цивільних громадян», – підкреслила Стефанішина.

Дипломат також наголосила, що навіть саме розуміння наявності Tomahawk в Україні є дуже серйозним фактором стримування.

Вона вважає, що цей потенціал буде важливим незалежно від активності бойових дій:

«Навіть не обов'язково, щоб Україна використовувала цю зброю в якийсь момент часу... Просто розуміння того, що ця здатність є на території України… я думаю, що це дуже важливий козир у переговорах між Трампом і Путіним».

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість передачі Україні обмеженої кількості ракет Tomahawk.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін неабияк боїться далекобійних ракет Tomahavk і неодноразово заявляв, що така зброя «призведе до ескалації». Про те, чи може передача американських ракет дійсно стати переломним моментом у війні з Росією, розповів полковник армії Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв’ю 24 Каналу, передає «Главком».

Далекобійні крилаті ракети Tomahawk незабаром можуть з′явитися на озброєнні в українських військових. Останнім часом їхню передачу активно обговорювала адміністрація США. І якщо раніше розмови про цю зброю були предметом тиску на Путіна, то зараз Трамп рішуче налаштований надати ракети Україні. Експолковник армії Британії Геміш де Бреттон-Гордон відзначає їхню ефективність, оскільки дальність польоту досягає двох тисяч кілометрів.