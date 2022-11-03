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На експрем'єра Пакистану скоєно замах (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На експрем'єра Пакистану скоєно замах (відео)
Наразі Імран Кан госпіталізований
фото: denesen.mk

Нападника вже затримали

Колишній глава уряду Пакистану Імран Кан був поранений у результаті замаху, що стався у четвер, 3 листопада, на політичній акції. Про це повідомляє NDTV.

Самого Кана госпіталізовано. Було помічено, як йому перев’язали праву ногу і посадили в позашляховик. Також є інформація про поранення що декількох людей.

Нападника вже затримали. Інцидент стався у четвер під час політичної акції в пакистанському місті Гуджаранвала, куди прибув колишній прем'єр-міністр країни.

Зазначається, що у квітні цього року парламент Пакистану проголосував за вотум недовіри проти уряду Кана, через що він був зміщений з посади глави уряду.

Нагадаємо, на початку вересня невідомий чоловік скоїв замах на віцепрезидентку Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер. Чоловік намагався вистрелити в Фернандес де Кіршнер, але пістолет не спрацював. Зазначається, що напад на Фернандес де Кіршнер стався біля її будинку в столиці країни Буенос-Айресі, коли вона вітала людей, які прийшли підтримати її на тлі звинувачень у корупції

Теги: Пакистан чоловік поранення пістолет парламент напад міністр

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