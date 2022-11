На експрем'єра Пакистану скоєно замах (відео)

Колишній глава уряду Пакистану Імран Кан був поранений у результаті замаху, що стався у четвер, 3 листопада, на політичній акції. Про це повідомляє NDTV.

Самого Кана госпіталізовано. Було помічено, як йому перев’язали праву ногу і посадили в позашляховик. Також є інформація про поранення що декількох людей.

Нападника вже затримали. Інцидент стався у четвер під час політичної акції в пакистанському місті Гуджаранвала, куди прибув колишній прем'єр-міністр країни.

Imran Khan was shot in the leg but was stable while being taken to hospital. He waived at supporters too. #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن_ہے pic.twitter.com/XizoAQzPax