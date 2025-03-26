ЄС назвав умову для ослаблення санкцій проти Росії

Наприкінці січня і на початку цього місяця країни Європейського Союзу продовжили ще на шість місяців дію двох пакетів санкцій проти Росії

Брюссель відхилив вимогу РФ зняти обмеження щодо сільськогосподарського банку в рамках угоди про часткове припинення вогню

Виведення всіх російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС, заявив у середу, 26 березня, речник Європейської комісії. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Наприкінці січня і на початку цього місяця країни Європейського Союзу продовжили ще на шість місяців дію двох пакетів санкцій проти Росії. Будь-які зміни до санкцій вимагають одностайності серед 27 країн-членів ЄС, інформує Reuters.

«Припинення російської неспровокованої та невиправданої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для внесення змін або скасування санкцій», – заявив речник.

Так Брюссель відхилив вимогу Росії зняти обмеження ЄС щодо ключового сільськогосподарського банку в рамках угоди про часткове припинення вогню, заявивши, що його режим санкцій залишатиметься в силі до «безумовного виведення» московських військ з України.

Як відомо, Кремль опублікував власну заяву за результатами перемовин зі США. У ній йдеться про те, що пункти про безпеку у Чорному морі та відновлення російського експорту спільгосппродукції почне діяти після зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства.

Росіяни вимагають зняти санкції з «Россельхозбанку» та інших фінансових установ і забезпечити їх підключення до SWIFT.

До слова, Сполучені Штати Америки аналізують умови, висунуті Російською Федерацією щодо угоди про перемир'я в Чорному морі, серед яких часткове скасування санкцій. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами, повідомляє «Главком».

Главу Білого дому запитали, чи розглядає його адміністрація можливість зняття обмежень із деяких російських банків і компаній. У відповідь Трамп зазначив, що його команда вивчає умови, які Кремль вважає необхідними для реалізації угоди щодо Чорного моря.

Нагадаємо, Сполучені Штати звели до мінімуму участь у контролі за дотриманням санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Вашингтон практично перестав брати участь у діяльності кількох робочих груп, створених західними країнами для того, щоб завадити Москві обходити санкції. Йдеться про групу, яка перешкоджає росіянам отримувати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї та моніторингову із забезпечення дотримання стелі цін на нафту.