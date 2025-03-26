Біля узбережжя Південної Кореї загорілося російське судно

Постраждали шестеро людей, двоє з них – у важкому стані

Сьогодні, 26 березня, неподалік південнокорейського портового міста Пусан спалахнула пожежа на російському судні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Загоряння сталося на рефрижераторному судні вантажністю понад 7 тис. тонн.

На місце інциденту оперативно прибули сім патрульних кораблів і прибережні рятувальні катери, а також спеціальна рятувальна група й літак берегової охорони для гасіння пожежі та евакуації людей.

фото: Yonhap

На борту російського судна на момент загоряння перебували 23 особи. Шестеро з них постраждали, двох осіб з важкими опіками довелося евакуювати гелікоптером.

Берегова охорона розслідує причину аварії. За попередньою інформацією, загоряння було спричинено поламкою двигуна.

Нагадаємо, у самій Росії останніми днями сталося кілька сильних пожеж у великих містах. Зокрема, у Ростові-на-Дону в ніч на 24 березня горів торговий центр.

А у столиці держави-агресора Москві, причому в центрі міста, сталася масштабна пожежа в елітному житловому комплексі.