США наполягають на поверненні бази Баграм: Трамп озвучив попередження

Президент США Дональд Трамп пригрозив Афганістану наслідками, якщо контроль над базою Баграм не буде повернуто США. Про це Трамп написав у соціальній мережі, пише «Главком».

«Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував – Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі!!!», – написав американський президент.

Як відомо, рішення про виведення військ США з Афганістану ухвалив у 2020 році, під час своєї першої каденції, саме президент Дональд Трамп, адміністрація якого підписала про це договір із талібами.

За тим договором, виведення мало завершитися в травні 2021 року.

Байден, прийшовши до влади, переніс термін спершу на 11 вересня, потім на кінець серпня, але продовжив дотримуватися загального плану виведення військ ухваленого Трампом.

Аеродром Баграм був збудований у 1950-х роках за участі чи підтримки від Радянського Союзу. Під час радянської окупації Афганістану (1979-1989 роки) Баграм служив центром для розміщення радянських військ, авіації, логістики тощо. Контрольна вежа (old Russian control tower) була збудована в 1976 році як частина радянської інфраструктури. Після виведення радянських військ база формально перейшла під контроль афганських урядових структур. Частина інфраструктури була зруйнована або пошкоджена в роки громадянської війни та конфліктів. Починаючи з 2001 року, після втручання США та союзників в Афганістан, Баграм став головним опорним пунктом для американських і коаліційних військ.

Американці значно модернізували, розширили базу, заснували підтримуючу інфраструктуру. Зокрема, в 2006 році була збудована нова злітно-посадкова смуга довжиною близько 3500 метрів за кошти США, щоб база могла приймати великі військові та транспортні літаки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі.

За повідомленням Reuters, заява американського президента Дональда Трампа про повернення США авіабази Баграм може виглядати як повторне вторгнення до Афганістану. Потенційна операція вимагатиме понад 10 тис. військових та розгортання сучасних систем протиповітряної оборони.