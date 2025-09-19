Reuters: Намір Трампа повернути Баграм обернеться повторним вторгненням в Афганістан

Президент США заявляв, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі

Будь-яка спроба повернути контроль над стратегічною авіабазою стане масштабною операцією

Заява американського президента Дональда Трампа про повернення США авіабази Баграм може виглядати як повторне вторгнення до Афганістану. Потенційна операція вимагатиме понад 10 тис. військових та розгортання сучасних систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Аеродром був головною базою американських сил в Афганістані протягом двох десятиліть війни після атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні, здійснених «Аль-Каїдою». Нещодавно американський лідер натякнув, що Сполучені Штати могли б отримати базу за певної згоди з боку «Талібану», але не уточнив, у якій саме формі це могло б відбутися.

Американський посадовець зазначив у коментарі журналістам, що жодних активних планів військового захоплення бази Баграм немає. США залишили її разом з усією країною під час виведення військ у 2021 році.

Чиновник додав, що будь-яка спроба повернути контроль над базою стане масштабною операцією. Для цього знадобляться десятки тисяч військових, значні витрати на відновлення інфраструктури та складна логістика з постачання – адже база стане ізольованим американським анклавом у країні без виходу до моря.

Як пише Reuters, навіть після захоплення бази військам США доведеться докласти величезних зусиль, щоб зачистити та утримати її величезний периметр і не допустити ракетних атак по об’єкту. Експерти зазначають, що утримання такого великого аеродрому потребуватиме колосальних людських ресурсів і буде вкрай складним з огляду на безпеку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі. «Ми збиралися покинути Афганістан, але покинути його з силою і гідністю. І ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу, одну з найбільших авіабаз у світі. Ми віддали її їм просто так», – каже він.

Американський президент додав, що США мають намір повернути контроль над авіабазою в Баграмі. «До речі, ми намагаємося повернутися туди. Це може бути невеликою сенсаційною новиною... Це за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Так що відбувається багато речей», – додав президент США.

Як відомо, 31 серпня 2021 року США остаточно вивели свої війська з Афганістану.