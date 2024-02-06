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У Стамбулі озброєні чоловік та жінка напали на будівлю суду (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Стамбулі озброєні чоловік та жінка напали на будівлю суду (відео)
В результаті нападу постраждали п’ятеро людей, у тому числі троє поліцейських
фото з відкритих джерел

Нападників було ліквідовано співробітниками турецької поліції

У Туреччині чоловік та жінка влаштували стрілянину на площі перед стамбульським Палацом юстиції.

Зазначається, що чоловік та жінка з невідомих причин відкрили вогонь – в результаті поранено п’ятьох людей, у тому числі трьох поліцейських. Глава МВС країни зазначив, що нападників ліквідовано.

В мережу виклали кілька відео того, що відбувалося у приміщенні Палацу юстиції в той момент, коли нападники відкрили вогонь:

Нагадаємо, нещодавно співробітники стамбульського заводу американської компанії Procter & Gamble опинилися у заручниках – напад скоїв озброєний чоловік. Зловмисник увірвався до головної будівлі заводу в районі міста Гебзе у провінції Коджаелі, неподалік Стамбулу. Мотивами злочину стали ізраїльські напади на Сектор Гази. На місце виїзджав спецназ, найближчі вулиці було оточено.

Як раніше повідомлялося, у турецькій провінції Анталія на пляжах виявили шість мертвих тіл, деякі із них розклалися до невпізнання. Передбачається, що тіла, викинуті на берег пляжів Анталії останніми днями, були результатом затоплення човна нелегальних мігрантів. 

Теги: Туреччина чоловік стрілянина Стамбул жінка

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