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На російській удар по дитячій лікарні відрегували країни Заходу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На російській удар по дитячій лікарні відрегували країни Заходу
Представники влади країн заходу засуджують російський удар по лікарні у Києві
фото: ДСНС

Представники уряду декількох країн агресивно висловилися щодо удару по «Охматдиту»

Декілька представників західних країн висловили рішучу засуджуючу реакцію на останні ракетні удари Росії по Україні, які стали причиною серйозних жертв серед мирного населення.

«‎Російський терор не має меж: тепер боягузливий напад на дитячу лікарню. Тепер, коли я щойно повернувся з Києва, бачити це ще боляче. Це посилює мотивацію швидко доставити запчастини до Patriot і F-16. І продовжувати з партнерами робити більше по протиповітряній обороні!»  – заявив Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

На російську атаку гостро відреагували й представники американського уряду.

«У той час, як лідери збираються відзначити 75-у річницю НАТО, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку – ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України»,– сказав посол США в Україні Бріджит Брінк.

Також російський терор засудили і представники Німеччини.

«Сьогодні вранці російська сторона завдала ракетного удару по Україні, в тому числі по Києву. Тут постраждала, серед іншого, дитяча лікарня Охматдит. Багато жертв у Києві, загиблих, поранених. Це війна проти мирного населення. Ось як виглядає готовність Росії до переговорів і її прагнення до миру»,  – заявив Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Мартін Єґер.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун також відреагувала на удар. 

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Під завалами є діти. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

На обстріл столиці вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який назвав росіян «навіженими терористами». 

Також сьогодні, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну.  У Кривому Розі, попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких.

До слова, триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі (оновлюється)

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