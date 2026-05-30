Politico: Пентагон готує все необхідне для вторгнення на Кубу

Аліна Самойленко
Авіаносець ВМС США USS Nimitz, що швартується в Панамській затоці у березні
фото: AP
Присутність ВМС у Карибському басейні не зменшилася, незважаючи на війну з Іраном

Пентагон завершив кількамісячну підготовку з розгортання військ та озброєння, необхідних для потенційного військового нападу на Кубу. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Наразі для початку операції військовому командуванню бракує лише остаточного наказу від президента Дональда Трампа. Рішення про перехід до військового планування було ухвалене після того, як тривалий економічний та політичний тиск не зміг призвести до повалення комуністичного уряду в Гавані. Завдяки значній військово-морській присутності в регіоні – найбільшій для США у світі за винятком Близького Сходу – американські сили здатні перейти до дій негайно.

Наявні стратегічні ресурси дозволяють реалізувати широкий спектр сценаріїв: від точкових ліквідаційних ударів по керівництву країни до масштабних повітряних атак. Потенційна операція загрожує стати третім великим міжнародним конфліктом для поточної адміністрації Трампа. За словами державного секретаря Марко Рубіо на засіданні Кабінету міністрів, Куба перебуває у великій біді, а наявність недієздатної держави за 90 миль від американських берегів становить пряму загрозу національній безпеці Сполучених Штатів.

Попри те, що американська армада в регіоні дещо менша, ніж у січні під час операції проти Ніколаса Мадуро у Венесуелі, США продовжують концентрувати потужні сили. Авіаносна ударна група USS Nimitz увійшла до Карибського моря у травні разом із кількома крейсерами та есмінцями з керованими ракетами, які здатні запускати високоточні ракети по цілях на березі. Прибуття авіаносця збіглося у часі з появою колишнього лідера Куби Рауля Кастро, що аналітики розцінюють як пряму демонстрацію сили та залякування. Палубна авіація Nimitz посилена винищувачами, що базуються на аеродромах Флориди та Пуерто-Рико. Їхнім першочерговим завданням у разі конфлікту стане руйнування кубинської протиповітряної оборони.

Крім того, за даними трекерів польотів, навколо острова місяцями ведеться інтенсивна повітряна розвідка за участю сучасних американських безпілотників та розвідувальних літаків. Десантна група кораблів USS Kearsarge із 2500 морськими піхотинцями перебуває біля узбережжя Вірджинії в стані високої готовності до нового розгортання. Водночас інші десантні кораблі, USS Iwo Jima та USS Fort Lauderdale, які залишалися в регіоні з літа, наступного тижня мають повернутися на базу в Норфолк. Наявне збільшення військової сили забезпечує різноманітні можливості, хоча для масштабного наземного вторгнення Пентагону знадобляться додаткові війська.

Головним обмеженням для Білого дому є час, оскільки багато найбільших військових кораблів перебувають у морі вже близько 10 місяців, що суттєво перевищує стандартний 6-7-місячний термін ротації. Це викликає серйозне занепокоєння командування через перевантаження екіпажів. Ситуацію ускладнює те, що ВМС США паралельно залучені до морської блокади іранських суден у Перській затоці. Наднапружений графік уже став нормою: лише цього місяця до Норфолка повернувся авіаносець USS Gerald R. Ford, чиє рекордне 11-місячне розгортання охопило Європу, Карибський басейн та Близький Схід. Термін служби самого Nimitz, який планували списати після 50 років експлуатації, екстрено продовжили до 2027 року замість відправки на демонтаж ядерних реакторів.

Військові експерти та колишні офіцери попереджають, що безстрокові продовження бойових місій негативно впливають на екіпажі й морських піхотинців, руйнують графіки ремонту техніки та підривають мотивацію залишатися на контрактній службі. Офіційні представники Пентагону та Південного командування наразі відмовляються коментувати поточні переміщення військ.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть вирішити розбіжності з Кубою мирним шляхом, проте Білий дім має серйозні сумніви щодо можливості досягти дипломатичного врегулювання з поточним урядом у Гавані.

Як відомо, американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим. 

