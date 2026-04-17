США продовжать морську блокаду Ірану, попри відкриття Ормузької протоки – Трамп

Попри відкриття Ормузької протоки, США й надалі блокуватимуть морські перевезення до іранських портів

США продовжать морську блокаду Ірану. Вона триватиме, «доки угода з Іраном не буде завершена на 100%». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави Білого дому Дональда Трампа.

«Ормузька протока повністю відкрита і готова до роботи та повного проходження суден, але морська блокада залишатиметься в повній силі та дії щодо Ірану лише до того часу, поки наша угода з Іраном не буде завершена на 100%. Цей процес повинен пройти дуже швидко, оскільки більшість питань вже вирішено в результаті переговорів», – написав він.

Нагадаємо, президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Після цього Іран заявив, що розблокував Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

До слова, ціни на нафту та європейський природний газ різко впали після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про розблокування Ормузької протоки. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до близько $89 за барель, повністю втративши приріст цього тижня, тоді як ціна нафти West Texas Intermediate впала до рівня близько $84. Європейські базові ціни на газ впали на 9,8 % до рівня близько 38 євро за мегават-годину.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Як пише The Independent, глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки.