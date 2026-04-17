Головна Світ Політика
search button user button menu button

США продовжать морську блокаду Ірану, попри відкриття Ормузької протоки – Трамп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава Білого дому наголосив, що морська блокада діятиме, доки Тегеран не виконає всі домовленості з Вашингтоном
фото: Getty Images

Попри відкриття Ормузької протоки, США й надалі блокуватимуть морські перевезення до іранських портів

США продовжать морську блокаду Ірану. Вона триватиме, «доки угода з Іраном не буде завершена на 100%». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави Білого дому Дональда Трампа.

«Ормузька протока повністю відкрита і готова до роботи та повного проходження суден, але морська блокада залишатиметься в повній силі та дії щодо Ірану лише до того часу, поки наша угода з Іраном не буде завершена на 100%. Цей процес повинен пройти дуже швидко, оскільки більшість питань вже вирішено в результаті переговорів», – написав він.

Нагадаємо, президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Після цього Іран заявив, що розблокував Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

До слова, ціни на нафту та європейський природний газ різко впали після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про розблокування Ормузької протоки. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до близько $89 за барель, повністю втративши приріст цього тижня, тоді як ціна нафти West Texas Intermediate впала до рівня близько $84. Європейські базові ціни на газ впали на 9,8 % до рівня близько 38 євро за мегават-годину.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Як пише The Independent, глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки.

Теги: США Іран Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua