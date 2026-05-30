США анулювали візу китайському журналісту після вислання репортерки NYT із Китаю

Адміністрація Дональда Трампа скасувала візу співробітнику китайського державного інформаційного агентства «Сіньхуа», який працював у Сполучених Штатах. Цей крок став прямою відповіддю на рішення Пекіна вислати з країни кореспондентку газети The New York Times Вівіан Ван. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За інформацією джерел, ознайомлених із ситуацією, Держдепартамент США підтвердив наявність плану щодо анулювання візи, що є рідкісним випадком безпосереднього втручання американського уряду у відповідь на тиск Пекіна проти журналістів.

Приводом для вислання Вівіан Ван, яка висвітлювала події в Китаї з 2020 року, стало інтерв'ю президента Тайваню Лая Чін-де на саміті DealBook Summit 2025, організованому медіагрупою The New York Times. Під час заходу ведучий Ендрю Росс Соркін назвав Тайвань країною, а сам Лай заявив про готовність острова захищатися від агресивних дій КНР. Пекін, який вважає Тайвань своєю територією, гостро реагує на подібні виступи. Зокрема, під час нещодавнього травневого саміту в Пекіні Сі Цзіньпін особисто попереджав Дональда Трампа про ризик прямого зіткнення між США та Китаєм через тайванське питання.

Виконавчий редактор The New York Times Джозеф Кан засудив дії китайської влади, зазначивши, що вислання Ван суттєво ускладнить надання незалежної та точної інформації про другу за величиною економіку світу. Водночас, редакція наголосила, що не просила уряд США вживати заходів у відповідь, і закликала обидві сторони зупинити погіршення умов для роботи преси. Посольство Китаю у Вашингтоні наразі утрималося від коментарів.

Цей інцидент викликав серйозне занепокоєння серед інших західних медіа, які побоюються втратити акредитацію МЗС Китаю у разі висвітлення позиції Тайваню. Пекін уже неодноразово використовував візові обмеження як інструмент політичного тиску. Так, у 2020 році з КНР вислали трьох кореспондентів The Wall Street Journal за статтю про COVID-19, а загалом того року країну змушені були залишити щонайменше 18 іноземних журналістів провідних американських видань.

У відповідь на погіршення відносин Державний департамент США ще у 2020 році визнав низку великих китайських ЗМІ, включно з агентством «Сіньхуа», «іноземними місіями», оскільки вони офіційно виконують роль рупора Комуністичної партії Китаю. Наступне повернення обмеженої кількості американських репортерів до Китаю (серед яких була і Вівіан Ван) стало можливим лише завдяки тимчасовим точковим домовленостям між країнами, які тепер знову опинилися під загрозою.

Як відомо, Білий дім розгорнув масштабну кампанію проти провідних американських медіа, звинувачуючи їх у непатріотизмі та «злочинному» висвітленні військового конфлікту в Ірані.

Окрім самого Дональда Трампа, до атак залучені ключові посадовці: голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Брендан Карр погрожує мовникам відкликанням ліцензій, а очільник Пентагону Піт Гегсет публічно критикує журналістів під час офіційних брифінгів. Аналітики припускають, що така агресивна риторика зумовлена низьким рівнем підтримки війни серед населення та невдоволенням влади реальними новинами з фронту.

До слова, на офіційному сайті Білого дому з'явився новий розділ під назвою Media Offenders, де публікуються списки видань, на думку американської адміністрації, що поширюють недостовірну інформацію або перекручують заяви президента США Дональда Трампа.

Цей розділ оновлюється щотижня і містить огляд медіа, яких «ловлять» на помилковій інтерпретації фактів чи наявності упередженості в подачі матеріалів.