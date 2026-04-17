Ормузьку протоку буде відкрито назавжди? Трамп зробив заяву

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Ормузьку протоку буде відкрито назавжди? Трамп зробив заяву
За словами глави Білого дому, Тегеран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку
Ціни на нафту обвалилися після заяви Ірану про розблокування стратегічного морського шляху

Іран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Як зазначив очільник Білого дому, Ормузька протока «більше не буде використана як зброя проти світу». «Іран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку. Вона більше не буде використана як зброя проти світу!» – заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Після цього Іран заявив, що розблокував Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

Ціни на нафту та європейський природний газ різко впали після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про розблокування Ормузької протоки. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до близько $89 за барель, повністю втративши приріст цього тижня, тоді як ціна нафти West Texas Intermediate впала до рівня близько $84. Європейські базові ціни на газ впали на 9,8 % до рівня близько 38 євро за мегават-годину.

Згодом глава Білого дому повідомив, що США продовжать морську блокаду Ірану. Вона триватиме, «доки угода з Іраном не буде завершена на 100%».

Раніше президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Як пише The Independent, глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки.

