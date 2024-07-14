Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нардеп розповів, як українська делегація вичавила з НАТО обіцянку майбутнього членства

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нардеп розповів, як українська делегація вичавила з НАТО обіцянку майбутнього членства
Найбільш чутні голоси підтримки на саміті НАТО Україна традиційно отримала від балтійських країн
фото: Associated Press

«Незворотність членства» – це максимум того, що ми могли отримати в цій ситуації, – оцінює нардеп Чернєв формулювання, яке отримала Україна в декларації саміту

Українській делегації на саміті НАТО довелося докласти багато зусиль, щоб досягти компромісного підсумкового рішення: Альянс зобов’язався підтримувати нас «на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО». Не всі країни були «за» таке формулювання, але Київ має багато друзів в Альянсі, які наполягли на тому. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів один із учасників української делегації на саміті НАТО, що представляв Верховну Раду, – голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Дипломат зауважив, що зараз Сполучені Штати перебувають у політичній виборчій турбулентності, що робить будь-який різкий крок майже неможливим. За цих умов формулювання про незворотність нашого вибору на шляху до НАТО є успіхом України. Тепер цю позицію складно буде змінити, оскільки нині вона закріплена не тільки в нашій Конституції, а й у документах НАТО. Відповідно це є запобіжником від можливих майбутніх політичних турбулентностей.

«Насправді довелося докласти багатьох зусиль, щоб навіть цей компромісний варіант проштовхнути. Не всі країни були «за», але у нас багато друзів в Альянсі, які наполягли на тому», – розповів Чернєв.

Порівнюючи цей саміт із минулорічним, який пройшов у Вільнюсі і запам’ятався багатьма досить нервовими моментами, посадовець зазначив, що цього разу українська делегація так само не відмовлялися від своєї позиції щодо запрошення до Альянсу до останнього моменту. «Але водночас розуміли, що, попри шалену підтримку всередині альянсу від інших наших дружніх та партнерських країн, є тверда позиція тих же Сполучених Штатів та Німеччини. Вони також є нашими партнерами, але щодо цього питання у нас дещо не збігаються погляди», – зауважив Чернєв.

Тоді, за його словами, українська делегація усвідомлювала: «ОК – може бути компромісний варіант. І вже боролися за те формулювання, яке зараз маємо. Хоча нам довелося докласти зусиль, щоб всіх переконати».

Диплома наголосив, що саме це відрізняло цей саміт від вільнюського, коли у нас були реальні очікування на запрошення. «Думаю, тоді був набагато кращий момент для нього (запрошення в НАТО, – «Главком»). Тоді ще Штати не перебували у виборчих перегонах, Росія була в іншій позиції, але, на жаль, той момент був втрачений партнерами. А зараз усе відбулося більш-менш спокійно – ми отримали те, що очікували», – пояснив учасник української делегації на саміті НАТО.

Він також розповів, що саме таке формулювання, яке врешті-решт отримала Україна, було результатом дуже довгого пошуку. «Важливо було, аби воно не дублювало те, що було прийнято у Вільнюсі, більш того, показувало прогрес з того часу і одночасно цементувало наш вибір на шляху до НАТО. Тому українська сторона і обрала саме слово «незворотність». І ця наполегливість плюс наполегливість наших друзів хитнули ситуацію на наш бік. Більша частина Європи була за нас, хтось обрав нейтралітет. Найбільш чутні голоси підтримки були традиційно від балтійських країн», – додав Чернєв.

Нагадаємо, що 11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення.

До слова, Україна, ймовірно, отримає запрошення до НАТО на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі у червні 2025 року, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Читайте також:

Теги: саміт НАТО Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські загарбники заманюють українців повернутися на окуповані території України, щоб підтвердити права власності на нерухомість
Окупанти вдаються до нових методів, щоб відібрати майно українців на ТОТ
11 липня, 06:45
FPV-дрони показують свою ефективність в умовах фронту в Україні
«Епоха дронів» підірвала оборонну промисловість країн світу – Financial Times
10 липня, 02:41
Експерт: «Те, що шум є – це нормально, це не проблема»
Чому шумлять зарядні станції? Відповідь експерта
4 липня, 15:00
Голова Пентагону підкреслив продовження підтримки України
«Україна не одна»: очільник Пентагону розповів, якої допомоги чекати від США
3 липня, 08:56
Наразі в Німеччині інструктори з 14 країн навчають українських військових керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot і IRIS-T і не лише
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
28 червня, 07:49
Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи
Україна буде на відстані трьох кроків до повного членства в ЄС – Кулеба
25 червня, 06:21
У селі Вітине Сакського району спалахнула пожежа
Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
24 червня, 06:38
Тактика війни на виснаження: від стратегій до реальності на передовій
Війна на виснаження: наслідки для України та Росії
20 червня, 21:15
За словами президента, Саміту миру передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей
Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру
14 червня, 18:54

Політика

Російський політик знайшов у замаху на Трампа «український слід»
Російський політик знайшов у замаху на Трампа «український слід»
Речниця російського МЗС Захарова влаштувала істерику через заяву Буданова
Речниця російського МЗС Захарова влаштувала істерику через заяву Буданова
Нардеп розповів, як українська делегація вичавила з НАТО обіцянку майбутнього членства
Нардеп розповів, як українська делегація вичавила з НАТО обіцянку майбутнього членства
Трамп після замаху провів приватні зустрічі у своєму маєтку: про що говорили
Трамп після замаху провів приватні зустрічі у своєму маєтку: про що говорили
Як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США: аналіз Bloomberg
Як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США: аналіз Bloomberg
Новий президент Ірану висловився про війну в Україні та співпрацю з РФ
Новий президент Ірану висловився про війну в Україні та співпрацю з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Прогноз магнітних бур на 14-16 липня: якою буде сонячна активність
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
13K
Експерт попередив жителів багатоповерхівок про важку зиму
6324
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6030
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
5743
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Сьогодні, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Сьогодні, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Вчора, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Вчора, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Вчора, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua