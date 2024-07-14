Нардеп розповів, як українська делегація вичавила з НАТО обіцянку майбутнього членства

«Незворотність членства» – це максимум того, що ми могли отримати в цій ситуації, – оцінює нардеп Чернєв формулювання, яке отримала Україна в декларації саміту

Українській делегації на саміті НАТО довелося докласти багато зусиль, щоб досягти компромісного підсумкового рішення: Альянс зобов’язався підтримувати нас «на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО». Не всі країни були «за» таке формулювання, але Київ має багато друзів в Альянсі, які наполягли на тому. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів один із учасників української делегації на саміті НАТО, що представляв Верховну Раду, – голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Дипломат зауважив, що зараз Сполучені Штати перебувають у політичній виборчій турбулентності, що робить будь-який різкий крок майже неможливим. За цих умов формулювання про незворотність нашого вибору на шляху до НАТО є успіхом України. Тепер цю позицію складно буде змінити, оскільки нині вона закріплена не тільки в нашій Конституції, а й у документах НАТО. Відповідно це є запобіжником від можливих майбутніх політичних турбулентностей.

«Насправді довелося докласти багатьох зусиль, щоб навіть цей компромісний варіант проштовхнути. Не всі країни були «за», але у нас багато друзів в Альянсі, які наполягли на тому», – розповів Чернєв.

Порівнюючи цей саміт із минулорічним, який пройшов у Вільнюсі і запам’ятався багатьма досить нервовими моментами, посадовець зазначив, що цього разу українська делегація так само не відмовлялися від своєї позиції щодо запрошення до Альянсу до останнього моменту. «Але водночас розуміли, що, попри шалену підтримку всередині альянсу від інших наших дружніх та партнерських країн, є тверда позиція тих же Сполучених Штатів та Німеччини. Вони також є нашими партнерами, але щодо цього питання у нас дещо не збігаються погляди», – зауважив Чернєв.

Тоді, за його словами, українська делегація усвідомлювала: «ОК – може бути компромісний варіант. І вже боролися за те формулювання, яке зараз маємо. Хоча нам довелося докласти зусиль, щоб всіх переконати».

Диплома наголосив, що саме це відрізняло цей саміт від вільнюського, коли у нас були реальні очікування на запрошення. «Думаю, тоді був набагато кращий момент для нього (запрошення в НАТО, – «Главком»). Тоді ще Штати не перебували у виборчих перегонах, Росія була в іншій позиції, але, на жаль, той момент був втрачений партнерами. А зараз усе відбулося більш-менш спокійно – ми отримали те, що очікували», – пояснив учасник української делегації на саміті НАТО.

Він також розповів, що саме таке формулювання, яке врешті-решт отримала Україна, було результатом дуже довгого пошуку. «Важливо було, аби воно не дублювало те, що було прийнято у Вільнюсі, більш того, показувало прогрес з того часу і одночасно цементувало наш вибір на шляху до НАТО. Тому українська сторона і обрала саме слово «незворотність». І ця наполегливість плюс наполегливість наших друзів хитнули ситуацію на наш бік. Більша частина Європи була за нас, хтось обрав нейтралітет. Найбільш чутні голоси підтримки були традиційно від балтійських країн», – додав Чернєв.

Нагадаємо, що 11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення.

До слова, Україна, ймовірно, отримає запрошення до НАТО на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі у червні 2025 року, заявив президент Польщі Анджей Дуда.