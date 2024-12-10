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Ізраїль знищив військовий флот Сирії: деталі від Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ізраїль знищив військовий флот Сирії: деталі від Міноборони
Міністр оборони Ізраїлю заявив, що ізраїльські війська зміцнюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами
фото: AFP

Міністр оборони Ізраїлю наказав створити на півдні Сирії «стерильну оборонну зону»

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна повністю знищила військово-морський флот Сирії. Про це повідомляє The Times of Israel.

Кац зауважив, що кораблі Ізраїлю 9 грудня знищили сирійський військовий флот. Наразі ізраїльські сили займають позиції у буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

Видання зазначає, що Кац наказав створити на півдні Сирії «стерильну оборонну зону», яка не включатиме постійної присутності Ізраїлю. За словами міністра оборони, це необхідно для запобігання будь-якій терористичній загрозі його країні.

Нагадаємо, ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом. Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот. Біньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася, тому він «наказав захопити буферну зону та командні позиції поблизу».

Як повідомлялося, Ізраїль завдав удару по ймовірних об'єктах зберігання хімічної зброї та ракетах дальнього радіуса дії в Сирії, щоб запобігти їхньому потраплянню до ворожих сил.

До слова, Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада.

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Теги: Сирія Ізраїль Міноборони корабель флот

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