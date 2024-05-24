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Макрон розкритикував Путіна за відмову від перемир'я з Україною на час Олімпіади

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Макрон розкритикував Путіна за відмову від перемир'я з Україною на час Олімпіади
Макрон розкритикував Путіна, який постійно заявляв, що відкритий для миру
фото з відкритих джерел

Президент Франції вважає, що відмова від перемир'я свідчить про те, що Путін не готовий до миру

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента Росії Володимира Путіна за те, що той відхилив пропозицію про перемир'я з Україною на час проведення Олімпійських ігор. На думку Макрона, відмова свідчить про те, що Путін не готовий до миру. Про це французький лідер сказав в інтерв’ю CNBC.

«Це важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру», – сказав Макрон.

За словами Макрона, тепер, коли Путін має конкретну пропозицію щодо миру, він її відхиляє.

«Тому для всіх у світі зрозуміло, що він вирішив почати свою війну, і він не готовий до миру», – сказав Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно із Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю. 

Раніше Емманюель Макрон заявив, що він не має жодних сумнівів у тому, що Росія буде зловмисно націлена на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

Останні місяці Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, пообіцявши, що Москва повинна бути переможена, і не виключив, що європейські війська можуть бути відправлені в Україну. Хоча президент Франції чітко дав зрозуміти, що країна не має наміру розпалювати воєнні дії проти Росії.

Як повідомлялося, заклики президент Франції Еммануеля Макрона забезпечити перемир’я на період Олімпійських ігор не матимуть жодного значення для російського агресора. Про це заявив український дипломат, експосол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий.

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Теги: росія путін Еммануель Макрон олімпійські ігри

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