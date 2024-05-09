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Українці можуть «купити» страховий стаж: інструкція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці можуть «купити» страховий стаж: інструкція
Для того, аби скористатися послугою потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України
фото з відкритих джерел

«Купити» стаж можна як собі, так й іншій людині, якщо вона не є пенсіонером

Українці можуть «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Як «придбати» страховий стаж

Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) – зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг фонду. Потім потрібно зробити наступні кроки:

  • увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи Gov.id.
  • оберіть розділ Комунікація з ПФУ, далі натисніть «Договір на добровільну участь»;
  • внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).
  • якщо платите за себе, натисніть Бажаю сплачувати внески за себе й вкажіть необхідну інформацію;
  • дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;
  • підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;
  • сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.
Інструкція, як скористатися послугою
Інструкція, як скористатися послугою
фото: kmu.gov.ua/Урядовий портал

Кому доступна послуга

Застраховані й незастраховані люди старші 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:

  • працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;
  • передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
  • з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

Хто може «докупити» стаж
Хто може «докупити» стаж
фото: kmu.gov.ua/Урядовий портал

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою: мінімальна заробітна плата х 22%. З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок
Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок
фото: kmu.gov.ua/Урядовий портал

Як повідомлялося, Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або ж збільшувати її розмір.

До слова, щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком – з 1 січня 2024 року для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік.

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Теги: пенсія пенсіонери Пенсійний фонд стаж гроші

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