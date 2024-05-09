Українці можуть «купити» страховий стаж: інструкція
«Купити» стаж можна як собі, так й іншій людині, якщо вона не є пенсіонером
Українці можуть «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це йдеться на Урядовому порталі.
Як «придбати» страховий стаж
Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) – зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг фонду. Потім потрібно зробити наступні кроки:
- увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи Gov.id.
- оберіть розділ Комунікація з ПФУ, далі натисніть «Договір на добровільну участь»;
- внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).
- якщо платите за себе, натисніть Бажаю сплачувати внески за себе й вкажіть необхідну інформацію;
- дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;
- підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;
- сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.
Кому доступна послуга
Застраховані й незастраховані люди старші 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:
- працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;
- передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
- з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.
Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.
Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою: мінімальна заробітна плата х 22%. З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.
Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.
Як повідомлялося, Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або ж збільшувати її розмір.
До слова, щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком – з 1 січня 2024 року для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік.
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