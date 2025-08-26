Дипломатичний курйоз: прем'єр-міністр Швеції залишив документи НАТО у громадському туалеті

Хоча шведська влада стверджує, що матеріали не були секретними, сам факт інциденту викликав резонанс

У 2022 році прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон забув у туалеті міжнародного аеропорту Стокгольм-Арланда папку з документами, що стосувалися вступу країни до НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Dagens Nyheter.

У листопаді 2022 року, невдовзі після вступу на посаду, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон здійснив візит до Туреччини. Під час зустрічі з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом обговорювалося, як Швеція може домогтися схвалення Туреччини для вступу до НАТО. Тодішні переговори супроводжувалися найвищим рівнем секретності – доступ до них мав лише вузький круг посадовців. Які саме питання підіймалися на зустрічі, офіційно не розголошувалися, хоча Туреччині знадобилося понад рік, щоб ратифікувати заявку Швеції.

«Тепер DN може розкрити інцидент із безпекою, який стався безпосередньо у зв'язку з візитом прем'єр-міністра до Туреччини. В Арланді, після поїздки прем'єр-міністра, чиновник забув папку з частково засекреченими документами. За даними DN, документи стосувалися переговорів з Туреччиною. Матеріал був знайдений прибиральником у терміналі аеропорту, і тому він опинився в руках сторонніх осіб», – повідомляє видання.

Факт підтвердила й урядова пресслужба.

За даними DN, деякі документи мали гриф іноземної таємниці, що означає можливі ризики для міжнародних відносин Швеції. Водночас в уряді відмовилися уточнити, як довго папка залишалася без нагляду та який саме був її зміст.

«Ми не вдаємося в подробиці щодо дій у зв'язку з інцидентом», – пояснила пресслужба. Крістерссон і співробітник, який забув документи, від інтерв’ю відмовилися.

Хоча шведська влада стверджує, що матеріали не були секретними, сам факт інциденту викликав резонанс.

Про залишені документи повідомив відділу безпеки співробітник уряду, пояснивши інцидент «накопиченим стресом» високопосадовця. Нагадаємо, що Швеція офіційно приєдналася до НАТО 7 березня 2024 року.

