Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Дипломатичний курйоз: прем'єр-міністр Швеції залишив документи НАТО у громадському туалеті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі 8 листопада 2022 року
фото: Lotta Härdelin

Хоча шведська влада стверджує, що матеріали не були секретними, сам факт інциденту викликав резонанс

У 2022 році прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон забув у туалеті міжнародного аеропорту Стокгольм-Арланда папку з документами, що стосувалися вступу країни до НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Dagens Nyheter.

У листопаді 2022 року, невдовзі після вступу на посаду, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон здійснив візит до Туреччини. Під час зустрічі з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом обговорювалося, як Швеція може домогтися схвалення Туреччини для вступу до НАТО. Тодішні переговори супроводжувалися найвищим рівнем секретності – доступ до них мав лише вузький круг посадовців. Які саме питання підіймалися на зустрічі, офіційно не розголошувалися, хоча Туреччині знадобилося понад рік, щоб ратифікувати заявку Швеції.

«Тепер DN може розкрити інцидент із безпекою, який стався безпосередньо у зв'язку з візитом прем'єр-міністра до Туреччини. В Арланді, після поїздки прем'єр-міністра, чиновник забув папку з частково засекреченими документами. За даними DN, документи стосувалися переговорів з Туреччиною. Матеріал був знайдений прибиральником у терміналі аеропорту, і тому він опинився в руках сторонніх осіб», – повідомляє видання.

Факт підтвердила й урядова пресслужба.

За даними DN, деякі документи мали гриф іноземної таємниці, що означає можливі ризики для міжнародних відносин Швеції. Водночас в уряді відмовилися уточнити, як довго папка залишалася без нагляду та який саме був її зміст.

«Ми не вдаємося в подробиці щодо дій у зв'язку з інцидентом», – пояснила пресслужба. Крістерссон і співробітник, який забув документи, від інтерв’ю відмовилися.

Хоча шведська влада стверджує, що матеріали не були секретними, сам факт інциденту викликав резонанс.

Про залишені документи повідомив відділу безпеки співробітник уряду, пояснивши інцидент «накопиченим стресом» високопосадовця. Нагадаємо, що Швеція офіційно приєдналася до НАТО 7 березня 2024 року.

Нагадаємо, Україна та Швеція уклали угоду про спільне виробництво оборонної продукції. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном, який прибув до України 23 серпня. 

Читайте також:

Теги: Швеція міністр НАТО документи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна місія НАТО – не лише реагувати на напад, а й запобігати йому
Гарантія безпеки Європи – це Україна
15 серпня, 14:34
СБУ та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району.
СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в одному з районів Києва
29 липня, 09:49
За словами дипломата, одразу декілька країн повідомлять про виділення коштів для закупівлі озброєння
Американський посол у НАТО анонсував нову допомогу для України
4 серпня, 22:05
Зеленський поінформував генсека НАТО про наслідки російських обстрілів України
Зеленський розповів, скільки грошей надійшло на закупівлю американської зброї
5 серпня, 20:30
Рютте зауважив, що контроль Росії над українською територією «ніколи не може бути прийнятним у юридичному сенсі»
НАТО продовжить постачати зброю Україні – Рютте
11 серпня, 07:43
Польща змінює підходи до іноземних студентів
Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям: що слід врахувати українцям
5 серпня, 16:47
Є декілька порад, як убезпечити свої гроші при покупках в магазині
Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби
22 серпня, 12:22
Генерал Алексус Гринкевич розповів, якій урок виніс через війну в Україні
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
18 серпня, 16:05
Рютте знову прокоментував перспективи України у НАТО
Марк Рютте: шлях України до НАТО незворотний, але є нюанси
19 серпня, 14:40

Курйоз

Дипломатичний курйоз: прем'єр-міністр Швеції залишив документи НАТО у громадському туалеті
Дипломатичний курйоз: прем'єр-міністр Швеції залишив документи НАТО у громадському туалеті
У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT
У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT
Кримськотатарський блогер розкритикував Клопотенка через рецепт чебуреків
Кримськотатарський блогер розкритикував Клопотенка через рецепт чебуреків
Улюбленець Путіна не встояв під час виступу: Кіркоров вчергове зганьбився на сцені (відео)
Улюбленець Путіна не встояв під час виступу: Кіркоров вчергове зганьбився на сцені (відео)
Китайський блогер-інженер побудував метро для котів
Китайський блогер-інженер побудував метро для котів
Штраф за морозиво. Американська туристка оскандалилась у Японії
Штраф за морозиво. Американська туристка оскандалилась у Японії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
8144
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
7807
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
5441
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі
3421
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua