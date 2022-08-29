Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія окуповує Арктику. НАТО відреагувало

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія окуповує Арктику. НАТО відреагувало
Інтерес до Арктики проявляють Росія, Китай, США
фото з відкритих джерел

Москва відновлює бази радянських часів на своїх арктичних територіях

Північноатлантичний альянс має розширити свою присутність в Арктиці. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, пише DW.

На його думку, таке рішення є доцільним на тлі активізації Росії та Китаю в регіоні. Столтенберг розповів, що Москва відновлює бази радянських часів на своїх арктичних територіях і розміщує там найсучаснішу зброю, як-от гіперзвукові ракети.

За словами Столтенберга, Альянс «уже інвестує в морські розвідувальні літаки, що отримати чітку уяву про те, що відбувається на крайній Півночі», і нарощуватиме такі зусилля. 

Крім того, інтерес до регіону проявляють і Сполучені Штати Америки. Напередодні 26 серпня у Державному департаменті оголосили про плани заснування нової посади посла з особливих доручень, зосередженої на Арктичному регіоні. Це спрямовано на просування «американських інтересів і співпраці з союзниками та партнерами в Арктиці», йдеться в заяві Держдепартаменту. Рішення ще мають затвердити в Сенаті.

Арктика охоплює території Росії, США, Канаді, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін нещодавно затвердив нову Морську доктрину Росії, де назвав акваторію Чорного моря «зоною національних інтересів», а також назвав загрозою НАТО. У новій доктрині Росії позначені «кордони та зони національних інтересів країни», насамперед – в Арктиці, Чорному, Охотському та Берингових морях.

Читайте також: Російські війська проводять навчання з окупації Арктики (фото)
 
Теги: росія США НАТО Арктика

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Медведєв (у центрі) заявив, що, оскільки Росію не повернули до Арктичної ради, вона може наплювати на екологічну безпеку регіону
Кремль на зло Заходу пообіцяв знищити природу Арктики
15 червня, 12:21
Українські полярники урочисто підняли український прапор над Антарктидою
Полярники підняли український прапор над Антарктидою (відео)
23 серпня, 22:50
Генсек НАТО запевнив Україну в подальшій підтримці
Генсек НАТО запевнив Україну в подальшій підтримці
23 серпня, 17:46

Політика

Ізраїль обговорить ядерну угоду з Іраном
Ізраїль обговорить ядерну угоду з Іраном
Росія окуповує Арктику. НАТО відреагувало
Росія окуповує Арктику. НАТО відреагувало
Найбільший військовий корабель Британії зазнав аварії
Найбільший військовий корабель Британії зазнав аварії
Непомітна на радарах: США випробували першу ракету-невидимку
Непомітна на радарах: США випробували першу ракету-невидимку
Євросоюз не дозволить Росії визначати ціну на електроенергію
Євросоюз не дозволить Росії визначати ціну на електроенергію
Італія може отримати від Ізраїлю два розвідувальні літаки, – ЗМІ
Італія може отримати від Ізраїлю два розвідувальні літаки, – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
49K
В окупованому Криму знову пролунали вибухи (відео)
45K
Загроза аварії на ЗАЕС: які території може накрити радіаційна хмара
19K
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
16K
Авіація знищила «Ураган» і «Панцир» окупантів
13K
В окупованій Алупці прогриміли вибухи (відео)

Новини

«Жодна жертва не стане марною». Зверненння Залужного на День пам'яті захисників України
Сьогодні, 08:12
Місія МАГАТЕ вже прямує в Україну
Сьогодні, 07:40
Розвідка боєм під Слов’янськом завершилась для окупантів поразкою
Сьогодні, 07:22
Росія випустила з Білорусі по Україні близько п’яти ракет
Сьогодні, 06:46
Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
27 серпня, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту