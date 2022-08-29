Росія окуповує Арктику. НАТО відреагувало

Москва відновлює бази радянських часів на своїх арктичних територіях

Північноатлантичний альянс має розширити свою присутність в Арктиці. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, пише DW.

На його думку, таке рішення є доцільним на тлі активізації Росії та Китаю в регіоні. Столтенберг розповів, що Москва відновлює бази радянських часів на своїх арктичних територіях і розміщує там найсучаснішу зброю, як-от гіперзвукові ракети.

За словами Столтенберга, Альянс «уже інвестує в морські розвідувальні літаки, що отримати чітку уяву про те, що відбувається на крайній Півночі», і нарощуватиме такі зусилля.

Крім того, інтерес до регіону проявляють і Сполучені Штати Америки. Напередодні 26 серпня у Державному департаменті оголосили про плани заснування нової посади посла з особливих доручень, зосередженої на Арктичному регіоні. Це спрямовано на просування «американських інтересів і співпраці з союзниками та партнерами в Арктиці», йдеться в заяві Держдепартаменту. Рішення ще мають затвердити в Сенаті.

Арктика охоплює території Росії, США, Канаді, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін нещодавно затвердив нову Морську доктрину Росії, де назвав акваторію Чорного моря «зоною національних інтересів», а також назвав загрозою НАТО. У новій доктрині Росії позначені «кордони та зони національних інтересів країни», насамперед – в Арктиці, Чорному, Охотському та Берингових морях.