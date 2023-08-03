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Трамп прямує до Вашингтона, де суд висуне йому звинувачення

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп прямує до Вашингтона, де суд висуне йому звинувачення
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Очікується, що Трамп не визнає себе винним і буде звільнений до суду

Сьогодні, 3 серпня, колишньому президенту США Дональду Трампу висунуть звинувачення у справі про штурм Капітолію. Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, Трамп уже виїхав до Окружного суду США в Вашингтоні. Там його планують заарештувати, провести процесуальні дії та, ймовірно, він постане перед судом. 

«Я направляюсь до Вашингтона, щоб бути заарештованим за те, що оскаржив корумповані, фальсифіковані та вкрадені вибори», - написав екс-глава американської держави у своєму профілі в соціальній мережі Truth Social.

Очікується, що Трамп не визнає себе винним і буде звільнений до суду.

Важливо відзначити, що це формальний арешт, який не передбачає утримання Трампа під вартою до проведення судового засідання. Це стане вже третім арештом для колишнього президента США за останні чотири місяці.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента. 

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не припинить свою боротьбу за Білий дім, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань.

Міністерство юстиції США 28 липня висунуло додаткове звинувачення проти Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними матеріалами. До обвинувального висновку було додано пункт про «навмисне зберігання інформації про національну оборону» США.

Представник Трампа відкинув нові звинувачення і заявив, що це «відчайдушна і безуспішна спроба» адміністрації Джо Байдена «переслідувати президента Трампа та його оточення» і вплинути на президентську кампанію 2024 року.

У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго в рамках розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За найважчими статтями звинувачення йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Сам Трамп не визнає провину. 

Початок судового процесу заплановано на травень 2024 року – у розпал виборчої кампанії.

 

Теги: вибори Дональд Трамп Міністерство юстиції арешт штурм

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