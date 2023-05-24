Курс на Африку. У деяких школах Москви вводять нову мову

У трьох московських школах викладатимуть суахілі, ще в одній – амхарську мову

З 1 вересня 2023 року розпочнеться викладання африканських мов у чотирьох школах Москви. Про це повідомив директор Інституту країн Азії та Африки Московського державного університету Олексій Маслов, передають російські ЗМІ.

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В яких саме школах почнуть викладати африканські мови Маслов не уточнив. За його словам, під африканські мови виділять один чи два уроки на тиждень.

У трьох московських школах викладатимуть суахілі, ще в одній – амхарську мову. Також до шкільної програми будуть включені йоруба та інші мови, але пізніше.



«Наш експертний прогноз: з вересня цього року щонайменше 150 людей у ​​різних школах Москви вже вивчатимуть африканські мови. Навантаження невелике, йдеться про один-два уроки на тиждень <…>. Наше завдання не так вивчити африканську мову, як створити мотивацію для дітей до подальшого вивчення Африки», – стверджує росіянин.

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У планах Маслова розповсюдити ініціативу вивчення африканських мов і в інших регіонах Росії. Російське міністерство освіти намагається прививати московським школярам інтерес до Африки, адже вище політичне керівництво РФ неодноразово зверталося до африканських країн, щоб знайти в них союзників у війні проти України.

Нагадаємо, що після того, як Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна «Безсмертний полк» у Москві, посольство РФ організувало дійство у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі.

До слова, африканські лідери їдуть в Москву втихомирювати Путіна. Делегація глав африканських держав прибуде до Москви для обговорення мирного плану щодо України. 16 травня президент ПАР Рамафоса повідомив, що африканські нації запропонують Москві та Києву мирну ініціативу для вирішення українського конфлікту. За словами політика, делегація глав африканських держав планує відвідати Москву та Київ, де вони мають намір представити свій план. У підготовці місії брали участь глави Замбії, Сенегалу, Республіки Конго, Уганди, Єгипту та ПАР.