NBC News: Іран міг збити американський винищувач F-15 китайською ракетою

3 квітня США втратили винищувач над Іраном

За інформацією джерел NBC News, ознайомлених із ходом розслідування, під час бойових дій минулого місяця Іран, імовірно, застосував китайську ракету переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) для знищення американського винищувача F-15E Strike Eagle. Це перший за останні десятиліття випадок збиття бойового літака США ворожим вогнем. Про це пише «Главком».

Окрім цього, за даними американського посадовця та ще одного співрозмовника видання, на початку конфлікту Китай міг передати Тегерану далекобійну радіолокаційну станцію раннього попередження (імовірно, радар YLC-8B), здатну виявляти літаки-«невидимки». Обставини квітневого інциденту над південно-західною частиною Ірану досі вивчаються Пентагоном. Екіпаж збитого літака – пілот і оператор озброєння – успішно катапультувався. Пілота евакуювали за сім годин, а оператор дві доби переховувався у передгір’ях Загросу, перш ніж його знайшли.

Використання іранськими силами китайського озброєння ускладнює відносини між Вашингтоном і Пекіном у критичний момент, коли Дональд Трамп намагається залучити Китай до дипломатичного врегулювання конфлікту. На тлі триваючих «оборонних» ударів США, адміністрація Трампа ініціювала перемир'я з Іраном напередодні його нещодавньої зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Китай, як основний покупець іранської нафти, наполягає на припиненні війни, проте держсекретар США Марко Рубіо під час візиту до КНР наголосив, що Вашингтон не просить Пекін про допомогу у цьому питанні.

Президент Трамп раніше підтверджував, що літак збили з ПЗРК, проте згодом заявив, що вірить запевненням Сі Цзіньпіна про відсутність військових поставок Тегерану. Посольство Китаю в США категорично відкинуло звинувачення, назвавши їх безпідставними наклепами.

Наразі слідство не встановило, чи була ракета поставлена нещодавно, чи походила зі старих запасів. Раніше розвідка США вже фіксувала підготовку Китаю до передачі Ірану нових систем ППО. Крім того, на початку місяця Вашингтон запровадив санкції проти трьох китайських компаній, звинувативши їх у наданні Ірану доступу до супутників для наведення ударів по американських військах. Попри це, американські офіційні особи зазначають, що підтримка з боку Китаю хоч і фіксується, але не мала вирішального оперативного впливу на полі бою.

Як відомо, в іранських медіа оприлюднили фото та відео, на яких зафіксовано частини збитого літака та одне з катапультних крісел. Аналіз знімків уламків вказує на те, що йдеться про американський винищувач F-15. Також підконтрольні режиму аятол ЗМІ заявили, що інцидент стався у небі над південним заходом країни.

За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном. Пошуки ще одного пілота тривають. Варто зазначити, що Іран також розшукує членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.