NYT: Адміністрація Трампа приховує реальні масштаби провалу у війні з Іраном

Сполучені Штати зіткнулися з жорсткою та ефективною обороною в Ірані

Жодної з ключових воєнних цілей адміністрації Трампа не було досягнуто в Ірані

Поки Вашингтон намагається вести ядерні переговори з Тегераном, реальна картина військової кампанії США в Перській затоці виявляється набагато похмурішою, ніж її змальовувала адміністрація Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Дані розвідки, які за зачиненими дверима озвучують політикам, кардинально суперечать публічним заявам Білого дому про «історичний розгром» супротивника. Замість повної капітуляції Ісламської Республіки, Сполучені Штати зіткнулися з жорсткою та ефективною обороною, яка підірвала стратегічні запаси американської армії.

У перші тижні конфлікту посадовці адміністрації, зокрема очільник Пентагону Піт Гегсет, звітували про безперервний ряд успіхів, стверджуючи, що іранський флот знищено, а ракетні війська виснажено. Проте реальність виявилася іншою: Тегерану вдалося не лише заблокувати Ормузьку протоку, а й завдати серйозних ударів по американських базах і нафтогазовій інфраструктурі регіону. Попри повну перевагу США в повітрі, Іран зміг пошкодити або знищити щонайменше 42 пілотовані та безпілотні літальні апарати американців.

Найбільше занепокоєння викликає стан ракетної програми Ірану. За даними розвідки, країна зберегла:

близько 70% своїх ракетних пускових установок та довоєнних запасів ракет;

30 із 33 стратегічних ракетних об'єктів, розташованих уздовж Ормузької протоки.

Для досягнення навіть того мінімального результату, який є зараз, США вичерпали значну частину власних ракетних запасів. Жодної з ключових воєнних цілей Трампа не було досягнуто: режим устояв, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) лише посилив контроль, а запаси високозбагаченого урану та підтримка терористичних угруповань навколо Ізраїлю залишаються незмінними. Те, що раніше було теоретичним контролем Ірану над протокою, тепер стало реальністю, яку Вашингтон не має плану виправляти.

Головна причина стратегічного тупика лежить у площині військового та політичного керівництва. Аналітики порівнюють нинішню кампанію з трагедіями Першої світової війни, використовуючи відомий вираз «леви, очолювані віслюками» – коли мужність рядових солдатів нівелюється некомпетентністю командування.

Дональд Трамп розпочав війну з нереалістичним «Планом А» (ліквідація лідерів Ірану) і без жодного «Плану Б». Він помилково порівнював релігійну теократію, готову йти на будь-які жертви, з корумпованим режимом Венесуели, вважаючи, що регулярні бомбардування змусять Тегеран капітулювати.

Крім того, підхід нинішнього очільника Пентагону Піта Гегсета (колишнього ведучого Fox News) суттєво програє професіоналізму генералів минулих адміністрацій, таких як Джеймс Меттіс, під керівництвом якого свого часу було знищено халіфат ІДІЛ.

США знову піддалися «третій спокусі» військової стратегії – ілюзії, що війну можна виграти виключно за допомогою повітряних ударів. Проте досвід Другої світової війни, В'єтнаму та Іраку доводить: авіація спроможна лише підтримати операцію, але остаточну крапку завжди ставить важка наземна боротьба.

Паралельно з військовими невдачами адміністрація Трампа розгортає суперечливі внутрішні процеси. Найбільш резонансним кроком стало створення так званого «таємного фонду» президента, який функціонує без жодного судового нагляду. Трамп отримав одноосібне право розпоряджатися цими коштами через довірених осіб, а сама фінансова угода фактично дарує йому та його родині безстроковий імунітет від будь-яких цивільних позовів.

Ця політика заганяє законодавців-республіканців у Конгресі у глухий кут. Вони опинилися перед жорстким вибором: або підкоритися Трампу, щоб зберегти свої посади на тлі тиску його електорату, або виступити проти рішень, які шкодять країні та ведуть партію до виборчої катастрофи.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган.

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.