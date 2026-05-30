Китай прогнозує подвоєння канадського експорту

Міністр закордонних справ Ван І заявив, що Канада може перевищивши цільовий показник на 2030 рік

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з очільницею МЗС Канади Анітою Ананд заявив, що Оттава здатна перевищити свої очікування щодо нарощування експорту до КНР на 50% до 2030 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

На думку китайського урядовця, завдяки наявній динаміці у відносинах між державами канадські поставки на китайський ринок можуть збільшитися на 100%.

Аніта Ананд своєю чергою підкреслила, що Канада сфокусована на розвитку власної економіки та диверсифікації торговельних зв'язків, назвавши економічну взаємодію з Пекіном важливою складовою цієї стратегії.

Ця зустріч відбулася в межах триденного візиту Ван І до Канади, який став першим приїздом очільника китайського МЗС за останні десять років та черговим етапом нормалізації двосторонніх відносин. Окрім перемовин із головою канадського дипломатичного відомства, Ван І провів закриту зустріч із прем'єр-міністром Марком Карні. За офіційними даними канадської сторони, під час переговорів лідери обговорили торгівлю, ситуацію з правами людини та проблему іноземного втручання, наголосивши на необхідності збереження надійних каналів комунікації для розширення співпраці та врегулювання суперечностей.

Зближення країн активізувалося після січня, коли Марк Карні здійснив перший з 2017 року візит канадського прем'єра до Китаю. Тоді ж сторони уклали першу торговельну угоду, що передбачає зниження митних зборів на ріпак та електромобілі.

Нині Китай посідає місце другого за обсягами торговельного партнера Канади. Посилення співпраці з Пекіном є частиною курсу прем'єр-міністра Карні на зменшення значної економічної залежності від Сполучених Штатів через запровадження митних тарифів адміністрацією Дональда Трампа. На тлі тривалого торговельного протистояння зі США очільник канадського уряду взяв на себе зобов'язання вдвічі збільшити обсяги експорту на інші світові ринки протягом десяти років, уклавши за минулий рік понад 20 угод у сферах безпеки та економіки.

Водночас, виступаючи у Нью-Йорку напередодні переговорів із Ван І, Карні закликав до розбудови «нового партнерства» із Вашингтоном, зазначивши, що зміцнення позицій Канади сприятиме успіху Америки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про рішення придбати для Королівських військово-повітряних сил флот шведських літаків розвідки. Цей крок став продовженням його попередніх заяв щодо наміру зменшити обсяги військових витрат, які країна спрямовує до США.

Минулого року Марк Карні вказав на надмірну оборонну залежність Оттави від Вашингтона та ініціював рекордне за останні десятиліття збільшення військового бюджету.