Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай прогнозує подвоєння канадського експорту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Китай прогнозує подвоєння канадського експорту
Китай посідає місце другого за обсягами торговельного партнера Канади
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Міністр закордонних справ Ван І заявив, що Канада може перевищивши цільовий показник на 2030 рік

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з очільницею МЗС Канади Анітою Ананд заявив, що Оттава здатна перевищити свої очікування щодо нарощування експорту до КНР на 50% до 2030 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

На думку китайського урядовця, завдяки наявній динаміці у відносинах між державами канадські поставки на китайський ринок можуть збільшитися на 100%.

Аніта Ананд своєю чергою підкреслила, що Канада сфокусована на розвитку власної економіки та диверсифікації торговельних зв'язків, назвавши економічну взаємодію з Пекіном важливою складовою цієї стратегії.

Ця зустріч відбулася в межах триденного візиту Ван І до Канади, який став першим приїздом очільника китайського МЗС за останні десять років та черговим етапом нормалізації двосторонніх відносин. Окрім перемовин із головою канадського дипломатичного відомства, Ван І провів закриту зустріч із прем'єр-міністром Марком Карні. За офіційними даними канадської сторони, під час переговорів лідери обговорили торгівлю, ситуацію з правами людини та проблему іноземного втручання, наголосивши на необхідності збереження надійних каналів комунікації для розширення співпраці та врегулювання суперечностей.

Зближення країн активізувалося після січня, коли Марк Карні здійснив перший з 2017 року візит канадського прем'єра до Китаю. Тоді ж сторони уклали першу торговельну угоду, що передбачає зниження митних зборів на ріпак та електромобілі.

Нині Китай посідає місце другого за обсягами торговельного партнера Канади. Посилення співпраці з Пекіном є частиною курсу прем'єр-міністра Карні на зменшення значної економічної залежності від Сполучених Штатів через запровадження митних тарифів адміністрацією Дональда Трампа. На тлі тривалого торговельного протистояння зі США очільник канадського уряду взяв на себе зобов'язання вдвічі збільшити обсяги експорту на інші світові ринки протягом десяти років, уклавши за минулий рік понад 20 угод у сферах безпеки та економіки.

Водночас, виступаючи у Нью-Йорку напередодні переговорів із Ван І, Карні закликав до розбудови «нового партнерства» із Вашингтоном, зазначивши, що зміцнення позицій Канади сприятиме успіху Америки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про рішення придбати для Королівських військово-повітряних сил флот шведських літаків розвідки. Цей крок став продовженням його попередніх заяв щодо наміру зменшити обсяги військових витрат, які країна спрямовує до США. 

Минулого року Марк Карні вказав на надмірну оборонну залежність Оттави від Вашингтона та ініціював рекордне за останні десятиліття збільшення військового бюджету. 

Теги: Канада Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол Ірану в Китаї Абдолреза Рахмані Фазлі ​​під час виступу на прес-конференції в посольстві Ірану 9 березня в Пекіні
Посол Ірану в Пекіні заявив, що Китай може стати гарантом угоди зі США
10 травня, 22:56
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
12 травня, 05:39
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти
США та Китай виступили проти стягнення Іраном плати за прохід через Ормузьку протоку
13 травня, 02:29
Клімат перетворює Арктику на нову зону геополітичного суперництва
Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа
17 травня, 01:30
Через санкції Кремль змушений передавати Пекіну дедалі більше контролю над енергетичним експортом
Китай взяв під контроль ключовий елемент експорту газу з РФ
11 травня, 08:10
Російський диктатор Путін прибув до Китаю
Китайці зустріли Путіна в аеропорту криками
19 травня, 18:53
Путін та Сі підписали угоду про нову залізничну артерію
Москва та Пекін домовилися про новий транспортний коридор
20 травня, 19:16
Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва закликали ЄС частіше проводити розслідування недобросовісної торговельної практики
Politico: П'ять країн ЄС вимагають посилення торговельного захисту від Китаю
27 травня, 00:28
Виробники електроніки та оптичних матеріалів у Китаї показали вибухове зростання
Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту
27 травня, 08:51

Політика

NBC News: Іран міг збити американський винищувач F-15 китайською ракетою
NBC News: Іран міг збити американський винищувач F-15 китайською ракетою
Китай прогнозує подвоєння канадського експорту
Китай прогнозує подвоєння канадського експорту
Путін розповів, які втрати понесе Вірменія, якщо зблизиться з ЄС
Путін розповів, які втрати понесе Вірменія, якщо зблизиться з ЄС
Reuters: На тлі військової напруги генерал США провів зустріч із кубинським командуванням
Reuters: На тлі військової напруги генерал США провів зустріч із кубинським командуванням
NYT: Адміністрація Трампа приховує реальні масштаби провалу у війні з Іраном
NYT: Адміністрація Трампа приховує реальні масштаби провалу у війні з Іраном
Трамп відклав остаточне рішення щодо продовження припинення вогню в Ірані
Трамп відклав остаточне рішення щодо продовження припинення вогню в Ірані

Новини

У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
Вчора, 19:24

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua