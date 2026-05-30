Reuters: На тлі військової напруги генерал США провів зустріч із кубинським командуванням

Зустріч пройшла на межі військово-морської бази США в Гуантанамо

Очільник Південного командування збройних сил США генерал Френсіс Донован провів зустріч із вищим військовим керівництвом Куби на межі військово-морської бази США в Гуантанамо. Інформацію про ці переговори, які є рідкісним прецедентом для обох держав, підтвердили в американському військовому відомстві. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час зустрічі генерал Донован обговорив питання оперативної безпеки з кубинською делегацією, яку очолював перший заступник міністра та начальник Генерального штабу Куби генерал Роберто Легра Сотолонго. Окрім цього, американський командувач перевірив стан безпеки по периметру бази та проаналізував заходи захисту особового складу, військовослужбовців та їхніх родин.

Ці переговори відбулися на тлі серйозних побоювань Гавани щодо можливого військового втручання з боку США. Раніше президент Дональд Трамп зазначав, що після завершення конфлікту з Іраном кубинське питання стане одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів його адміністрації. Посиленню напруги також передував травневий візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до кубинської столиці.

Вашингтон тривалий час нарощує тиск на кубинський уряд, що підтримується радикальною частиною кубинської діаспори у Флориді. Зокрема, 20 травня Сполучені Штати офіційно оголосили звинувачення колишньому лідеру Куби Раулю Кастро у справі про збиття цивільного літака з емігрантами у 1996 році. Ескалація відбувається в межах загальної жорсткої політики США в регіоні, прикладом якої став січневий рейд американських військових у Каракасі для затримання та вивезення до Нью-Йорка президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Додаткове занепокоєння у Гавані викликають заяви державного секретаря США Марко Рубіо, який характеризує Кубу як загрозу національній безпеці. Раніше Південне командування публікувало спільне фото Рубіо та Донована на тлі карти острова під час обговорення протидії загрозам стабільності та демократії в Західній півкулі. У відповідь на це міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес попередив, що будь-яка спроба застосування сили призведе до значних людських втрат з обох сторін.

Ситуація на острові ускладнюється економічною кризою та регулярними вимкненнями світла, викликаними фактичною паливною блокадою, яку Трамп запровадив проти постачальників палива на Кубу. Аналітики попереджають, що подальша дестабілізація в країні може спровокувати масштабну кризу біженців.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть вирішити розбіжності з Кубою мирним шляхом, проте Білий дім має серйозні сумніви щодо можливості досягти дипломатичного врегулювання з поточним урядом у Гавані.

Як відомо, американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим.