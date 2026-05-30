Трамп відклав остаточне рішення щодо продовження припинення вогню в Ірані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Трамп не ухвалив рішення щодо Ірану
фото: The New York Times
Дональд Трамп говорив, що угода про продовження режиму припинення вогню має включати відкриття Іраном Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп провів двогодинну зустріч у ситуаційній кімнаті Білого дому стосовно можливих домовленостей з Іраном, проте залишив її без ухвалення остаточного рішення. Про це повідомило високопоставлене джерело в американській адміністрації, передає «Главком» із посиланням на The New York Times.

При цьому раніше у соцмережі Truth Social Трамп анонсував, що затвердить фінальне рішення саме під час цієї наради. Причини, через які президент США відклав рішення, залишаються невідомими.

Перед початком зустрічі Трамп публічно заявив, що угода про продовження режиму припинення вогню має включати відкриття Іраном Ормузької протоки, відмову від створення ядерної зброї, а також згоду на вивезення збагаченого урану до США. Тегеран раніше неодноразово відкидав подібні вимоги.

Зі свого боку, офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї у коментарі державним медіа наголосив, що поточний переговорний процес має обмежені рамки та взагалі не стосується «ядерного питання». Обговорення відбувається на тлі нещодавніх взаємних обстрілів, через які Дональд Трамп раніше погрожував відновленням повномасштабних бойових дій.

Американський президент також дав зрозуміти, що в разі досягнення компромісу Сполучені Штати припинять морську блокаду іранських портів та кораблів, що дозволить відновити транспортування нафти й газу через Ормузьку протоку. «Судна, що застрягли в протоці через нашу дивовижну та безпрецедентну військово-морську блокаду, яка тепер буде знята, можуть розпочати процес повернення додому!», – написав Трамп.

За даними американських посадовців, які спілкувалися на умовах анонімності, ініційована угода має на меті продовжити дію перемир'я задля підготовки до наступних переговорів щодо іранської ядерної програми. Потенційне врегулювання конфлікту може дозволити Трампу вийти з війни, яка спровокувала подорожчання нафти та викликала серйозне невдоволення всередині США. Для Ірану ж це відкриває перспективу повернення доступу до заморожених активів за кордоном та відновлення багатомільярдних доходів від експорту сировини.

Як відомо, Вашингтон і Тегеран погодили проєкт 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, однак документ має затвердити президент США Дональд Трамп. 

Американські та іранські переговірники досягли згоди щодо рамкового документа, який передбачає 60-денний період для продовження припинення вогню і запуску переговорів щодо ядерної програми Ірану. Остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні вищого політичного керівництва.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. 

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

