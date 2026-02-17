Переговори в Женеві. Глава української делегації підбив підсумки першого дня

За словами Умєрова, обговорення були зосереджені на «практичних питаннях і механіці можливих рішень»

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень», – зазначив секретар РНБО.

Умєров наголосив, що політичний і військовий блоки завершили роботу. Зранку 18 лютого переговорники продовжать роботу.

«Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі. Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України», – каже він.

Нагадаємо, зустріч проходитиме 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії. У Женеві українську делегацію представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що на порядку денному перемовин – безпекові та гуманітарні питання. Глава української делегації повідомляв, що посадовці працюватимуть «конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань».

Напередодні важливих тристоронніх зустрічей у Женеві Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Як повідомлялося, Кремль офіційно визнав, що на переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання.