Переговори в Женеві. Глава української делегації підбив підсумки першого дня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Переговори в Женеві. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
Українська, американська та російська сторони продовжать роботу 18 лютого
фото: Рустем Умєров

За словами Умєрова, обговорення були зосереджені на «практичних питаннях і механіці можливих рішень»

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень», – зазначив секретар РНБО.

Умєров наголосив, що політичний і військовий блоки завершили роботу. Зранку 18 лютого переговорники продовжать роботу.  

«Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі. Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України», – каже він.

Нагадаємо, зустріч проходитиме 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії. У Женеві українську делегацію представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що на порядку денному перемовин – безпекові та гуманітарні питання. Глава української делегації повідомляв, що посадовці працюватимуть «конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань».

Напередодні важливих тристоронніх зустрічей у Женеві Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. 

Як повідомлялося, Кремль офіційно визнав, що на переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання.

Теги: Швейцарія перемир'я переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

«Загроза ударів не зникає». Зеленський розповів про плани РФ
«Загроза ударів не зникає». Зеленський розповів про плани РФ
Переговори в Женеві. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
Переговори в Женеві. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці
Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці
У Женеві завершився перший день переговорів України, США та Росії на політичному рівні
У Женеві завершився перший день переговорів України, США та Росії на політичному рівні
ЗСУ зірвали плани ворога прорватися на Куп'янському напрямку (відео)
ЗСУ зірвали плани ворога прорватися на Куп'янському напрямку (відео)
У Женеві розпочалися мирні переговори України, США та Росії
У Женеві розпочалися мирні переговори України, США та Росії

«Загроза ударів не зникає». Зеленський розповів про плани РФ
Сьогодні, 20:41
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
