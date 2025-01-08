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«Не продається»: прем'єрка Данії твердо відповіла на закиди Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Не продається»: прем'єрка Данії твердо відповіла на закиди Трампа
Гренландія сама вирішуватиме кому належати
фото із відкритих джерел

Прем'єрка Данії: майбутнє Гренландії обиратимуть гренландці

 

Майбутнє Гренландії мають визначати самі мешканці, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Вона наголосила, що острів не продається. ЇЇ слова цитує телеканал TV2.

«Гренландія не продається. Важливо, щоб майбутнє Гренландії визначали самі гренландці, а не ще хтось», – констатувала політик.

Фредеріксен відкинула будь-яку можливість «зміни Гренландією свого власника» на тлі заяви обраного президента США Дональда Трампа про бажання зробити данську автономію американською. Також вона закликала зберігати спокій із цього питання.

Гренландія до 1953 року була колонією Данії. Вона залишається частиною королівства, але у 2009 році отримала автономію з можливістю самоврядування та самостійного вибору у внутрішній політиці.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде також раніше відповів на заяву обраного президента США Дональда Трампа, який хоче переходу острова під контроль Сполучених Штатів. Він прямо говорив про те, що Гренландію не можна придбати.

Нагадаємо, Трамп запевнив, що Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів, тим більше, що там проживає лише 45 тис. людей. За його словами, це покаже її стратегічну важливість для національної безпеки та захисту «вільного світу», зокрема від Китаю та Росії.

До цього республіканець пообіцяв зробити Гренландію «знову великою». «Якщо і коли» острів стане частиною США, його жителі отримають величезну вигоду. Зокрема, Штати цей регіон «захищатимуть і берегтимуть від дуже злісного зовнішнього світу», – наголосив він. Він також відправив свого сина до Гренландії.

Обраний президент США Дональд Трамп 7 січня відмовився виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети: встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією, яка перебуває під управлінням Данії. 

Тим часом король Данії Фредерік X змінив герб через конфлікт обраного президента США Трампа та Гренландії. На новому зображенні виділено символи Гренландії та Фарерських островів – білий ведмідь та баран.

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Теги: конфлікт король Гренландія Дональд Трамп міністр

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