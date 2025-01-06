Греція вводить жорсткі обмеження для деяких користувачів інтернету

Греція запровадить обмеження в інтернеті для підлітків

Уряд Греції представив стратегію захисту неповнолітніх від інтернет-залежності та надмірного користування соціальними мережами. Про це пише Euronews.

Греція планує посилити батьківський контроль за використанням підлітків мобільних пристроїв. З цією метою навесні року буде запущено спеціальний додаток Kids Wallet («Дитячий гаманець», – «Главком» ).

Міністр цифрової політики Димитріс Папастергіу заявив цього тижня, що програма Kids Wallet буде спрямована на захист дітей віком до 15 років від ризиків надмірного та неналежного використання інтернету. Додаток працюватиме під керуванням платформи державних послуг.

«Це великі зміни» – сказав Папастергіу журналістам, додавши, що в додаток буде інтегровано передові алгоритми для моніторингу використання та застосування суворих процесів аутентифікації (процес ідентифікації користувача або пристрою, що дозволяє встановити його справжність та право доступу до певних ресурсів або функціоналу системи).

«Додаток Kids Wallet буде робити дві основні речі: він значно спростить батьківський контроль і стане нашим офіційним національним інструментом для перевірки віку користувачів», – наголосив міністр.

Уряд, за словами Папастергіу, сподівається, що програма буде встановлена ​​на смартфонах, що продаються в Греції, до кінця 2025 року.

Додаток є частиною загальної стратегії захисту неповнолітніх від інтернет-залежності та надмірного використання соціальних мереж. Національний план також включає спеціальний веб-сайт для батьків, де вони зможуть ознайомитися з вже існуючими функціями контролю, та отримати відповідні інструкції.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що захист благополуччя дітей є громадським пріоритетом.

Раніше у грецькій столиці Афінах набули чинності обмеження на короткострокову оренду житла на тлі прагнення влади зменшити нестачу квартир для постійних мешканців міста.