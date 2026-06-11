Вільнюс посилює охорону стратегічних об’єктів через загрозу провокацій з боку Кремля

У разі потреби до захисту важливих об'єктів залучатимуть і Збройні сили Литви

Охорону стратегічних об’єктів забезпечуватиме Служба громадської безпеки

Литва розширює комплекс заходів для підвищення стійкості своєї критичної інфраструктури через ризик ворожих дій та провокацій з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на суспільний мовник LRT.

За даними Міністерство внутрішніх справ Литви, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дають змогу використовувати свій повітряний простір або територію для дій інших держав проти Росії.

Стверджується, що подібна ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку.

«Не виключено, що, прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії чи провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність та захист об'єктів критичної інфраструктури», – йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.

За інформацією тамтешнього закордонного відомства, фізичну охорону стратегічних об’єктів забезпечуватиме Служба громадської безпеки. У разі потреби до захисту важливих об'єктів залучатимуть і Збройні сили Литви. Точний перелік додаткових безпекових заходів не розголошують з міркувань таємниці.

«Главком» писав, що у прикордонному регіоні Литви, що розташований поблизу стратегічно важливого Сувальського коридору та Калінінградської області РФ, розпочалися масштабні навчання Добровольчих сил охорони краю. Повідомляється, що військові маневри під назвою «Міцний щит – 2» триватимуть з 8 до 14 червня.

Нагадаємо, Литва стала першою країною-членом НАТО, яка спрямовує на оборону понад 5% свого ВВП. У 2026 році цей показник сягне 5,38%, або близько €4,79 млрд. У МЗС Литви наголосили, що країна прагне бути надійним союзником, який подає приклад іншим. Збільшення пов'язане з посиленням безпекової політики через війну в Україні та занепокоєнням країн Балтії щодо можливих загроз з боку Росії.